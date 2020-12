So einen „Top 10“-Streamer zu bannen, wäre nochmal was anderes, als jemanden wie den kontroversen Top-100-Streamer Forsen zu verlieren.

Auch MontanaBlack machte deutlich, wie schwer ihn ein 33-Tage-Bann traf, weil er nicht mehr das machen durfte, was ihm so viel Spaß macht.

TimTheTatman kultivierte die Rolle als „bäriger, gemütlicher Streamer“ und hatte in den letzten Jahren ein enormes Wachstum auf Twitch. Er ist ein Personality-Streamer: Der Typ Streamer, den man gerne als Freund hätte, um mit ihm abends was zu trinken und die Probleme des Alltags zu bereden.

