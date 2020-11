Bei Twitch gibt es Ärger wegen Urheberrechts-Verletzungen. Twitch rät Streamern jetzt, aufmerksam die Nutzungs-Bedingungen jedes Spiels zu lesen und die Musik auszuschalten. Gerade nun, wo Cyberpunk 2077 naht, ist das ein heißes Thema.

Das ist das Problem bei Twitch gerade: Twitch ist seit dem Mai 2020 in den Fokus der Musik-Industrie geraten: Die Rechte-Inhaber senden jetzt „tausende von Urheberrechtsbeschwerden jede Woche“ an die Plattform. Twitch müsse Clips löschen, die urheberrechtlich geschütztes Material verwenden. Vorher gab es nur etwa 50 dieser Beschwerden im Jahr (via blog.twitch).

Twitch gibt den Druck der Musik-Industrie nun an die Streamer weiter: Die sollten aufhören, geschützte Musik zu verwenden, und Clips und Videos löschen, die Urheberrechts-Verstöße begehen.

Twitch sagt: Sie müssen sich hier streng verhalten, um den Vorschriften zu entsprechen. Twitch gesteht aber ein, dass es für Streamer „verwirrend und frustrierend“ war, weil man schlecht kommunizierte.

Twitch musste in Eile handeln und löschen. In der Folge wurden einige Streamer verwarnt und sogar gebannt.

Streamer wie TimTheTatman haben Verwarnungen auf Twitch erhalten.

Twitch braucht Zeit für „gute Lösung“

In Zukunft will Twitch den Streamern bessere Werkzeuge geben, um das Problem in den Griff zu kriegen. Twitch sagt, sie arbeiten auch an weiteren Lösungen, aber das braucht alles Zeit. Bis dahin muss eine Zwischenlösung her.

Daher fordert Twitch die Streamer dazu auf,

sich mit Copyright zu beschäftigen

auf Musik zu verzichten, für die sie keine Lizenz besitzen

und Videos zu löschen, die gegen solche Auflagen verstoßen.

Twitch sagt ziemlich klar: Macht auf jeden Fall die Musik im Hintergrund aus und schaltet am besten noch alle Musik in einem Spiel stumm, um Ärger zu vermeiden.

Bei FIFA 21 hat EA daraufhin etwa rasch reagiert und einen „Streamer-Modus“ in einem neuen Update angeboten: Der Modus hat „jegliche Musik deaktiviert.“

Im „Streamer-Modus“ von FIFA 21 lässt sich alle Musik ausschalten.

Was ist mit Cyberpunk 2077? Twitch sagt: Lieber Musik aus

Das ist jetzt der neue Rat: Für Aufregung sorgte am 11. November die Frage eines Nutzers, wie es denn mit Ingame-Musik in Spielen ist, wenn man die auf die Twitch überträgt.

Der Nutzer sagt: Bald kommt „das größte Spiel überhaupt“ – wie könne man da sicher sein, dass nichts passiert? Offenbar ist damit Cyberpunk 2077 gemeint, das SF-Epos ist auf den 10. Dezember verschoben worden. Das Spiel von CD Projekt Red gilt als Kandidat für das „Spiel des Jahres 2020“ und wird ähnlich heiß erwartet wie Red Dead Redemption 2 im Jahr 2018.

Bei Cyberpunk 2077 erwarten Fans eine starke Story. Da ist es für viele Streamer wichtig, dass im Hintergrund die Musik des Spiels läuft, die zur Atmosphäre beiträgt. Aber man will keine Urheberrechtsverletzung riskieren, die zum Bann und Verlust des Twitch-Kanals führt.

Twitch empfiehlt:

Der Nutzer soll die EULA aufmerksam lesen

jede Option nutzen, um Musik im Spiel zu deaktivieren und stumm zu schalten – entweder alles stumm schalten oder die Musik abdrehen

So reagieren die Nutzer: Das sorgt für einigen Ärger. Ein Streamer sagt, das sei eine „furchtbare Lösung für das Problem“. Streamer wären keine Experten für Urheberrecht – Twitch schon. Die müssten sich darum kümmern, nicht die einzelnen Streamer.

Andere Nutzer werfen Twitch vor, zu geizig zu sein. Die könnten sich ja bemühen, Lizenzen zu erwerben, aber das würde ja „echtes Geld“ kosten.

Niemand kann Streamern gerade eine Garantie geben – auch CD Projekt Red nicht

Das sagt Cyberpunk 2077: Auch CD Projekt Red wurde darauf angesprochen, wie das so ist: Plant CD Projekt Red denn auch einen „Streamer-Modus“ für Cyberpunk 2077, um urheberrechtlich geschützte Musik stummzuschalten? Will DansGaming wissen, ein großer Streamer.

Die Entwickler sagen: Sie werden bald mehr Details darüber verraten. Es wären aber alle Lieder im Soundtrack von Grund auf neu gemacht, auch die Tracks von den Künstlern. Alle Musik in Cyberpunk 2077 sei spezifisch für das Spiel gemacht.

Man hofft, dass würde die Angelegenheit etwas beruhigen und glätten.

Das steckt dahinter: Die Antworten des Twitch Supports und von CD Projekt Red zeigen gerade das Problem, in dem Streamer stecken.

Niemand kann so recht garantieren, ob Urheberrechts-Beschwerden kommen oder nicht. Niemand will dafür die Verantwortung übernehmen. Letztlich liegt die Verantwortung allein bei den Streamern, die Urheberrechts-Beschwerden riskieren und damit Verwarnungen von Twitch, bis hin zum Bann des Kanals in Kauf nehmen müssen.

Diese Unsicherheit sorgt für eine angespannte Atmosphäre auf Twitch. Wenn Cyberpunk 2077 dann erscheint und auf Twitch läuft, wird das wohl in vielen Streams stumm passieren.

Man will da einfach kein Risiko eingehen.

Im Moment hört man vor allem die Beschwerden der Twitch-Streamer, wie kompliziert die Urheberrechts-Beschwerden alles machen. Die Musik-Industrie hat Twitch in einem offenen Brief erklärt, wie schwierig die Lage für Künstler während der Corona-Pandemie ist.

Daher sei man darauf angewiesen, am wirtschaftlichen Erfolg einer wachsenden Plattform wie Twitch teilzuhaben:

