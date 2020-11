Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Das passierte in der Folge: Nachdem sie selbst weitere Copyright-Strikes erhielten, entschlossen sich einige Streamer dazu, all ihre gespeicherten Videos und Clips zu löschen.

Twitch sagte den Streamern in der Folge, sie sollten ihre Archive aufräumen – man wolle jetzt diese Verstöße verfolgen. Damals war aber nicht klar, was passiert, wenn Streamer weitere solche Clips im Archiv haben, die Rechte verletzten.

