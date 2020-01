Twitch-Streamer sammelt Spenden für guten Zweck, behält das Geld für sich

Quand tu escroque ta communauté depuis plus de 4 ans en prétextant des "streams caritatifs" alors que su la totalité des dons que tu perçois de ta communauté qui elle, pense servir une noble cause, n'en est au final rien, mise à part une mascarade et de l'abus de confiance. pic.twitter.com/naALZlFRZL