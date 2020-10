Ein Konflikt zwischen der Musik-Industrie und Twitch bahnt sich an. Vertreter von Künstlern in der Musik-Industrie kritisieren die Streaming-Plattform scharf, die täten zu wenig, um die Rechte der Künstler zu schützen. Das gefährde deren Existenz. Twitch streitet das aber ab.

Das ist der Brief: Der US-Seite Variety liegt ein Brief von Vertretern von Musikern und Songwriter an Twitch und Amazon vor. Der ist unterschrieben von 18 Organisationen, die Rechteinhaber vertreten. Unter den Organisationen findet sich die RIAA (Recording Industry Association of America), die sagen, sie vertreten 85% der Musik, die in den USA legal verkauft wird (via riaa). Das ist also sowas wie „die Musik-Industrie“, von der man öfter liest.

Der Brief wurde am Donnerstag, dem 22. Oktober, verschickt. Der ging an Amazon-Chef, Jeff Bezos, und an den Twitch CEO Emmet Shear (Titelbild). Amazon hat Twitch im Jahr 2014 für 970 Millionen $ gekauft.

In dem Brief heißt es, Twitch würde seinen Streamern erlauben und es ihnen ermöglichen, die Musik der Rechteinhaber ohne Lizenz zu nutzen. Es scheine so, als unternehme Twitch nichts gegen die tausenden von Urheberrechtsverletzungen und erkenne die nicht mal an.

Es ist die Rede davon, dass die Vertreter der Künstler „tief enttäuscht“ von den Handlungen von Twitch seien. Es seien noch immer Unmengen an „unlizenzierter Musik“ auf der Plattform zu finden. Das „beunruhige“ die Rechte-Inhaber.

Twitch wächst mit Musik, gefährdet Leben der Künstler

Twitch nutze Musik dazu, um ihre Plattform wachsen zu lassen und speise Musiker mit vagen Plattitüden ab. Twitch sehe weg, wenn die Rechte der Musiker verletzt werden. Für Musiker sei es aber entscheidend, dass sie auf einer wachsenden Plattform wie Twich faire Tantiemen erhalten. Das sei eine Frage von Leben und Tod:

Denn das Geld, das hier fehlt, macht den Unterschied, ob ein Musiker ein Dach über dem Kopf hat oder nicht.

Es macht den Unterschied, ob sich der Musiker eine Krankenversicherung leisten kann oder nicht.

Es macht den Unterschied, ob er als Künstler arbeiten kann oder ob er einen lebenslangen Traum aufgeben muss.

Twitch ist eigentlich eine Gaming Plattform. Im Moment wächst die Plattform rasend schnell , auch weil die Corona-Pandemie andere Unterhaltungsmöglichkeiten einschränkt. Twitch ist durch sein starkes Wachstum in den Fokus der Musik-Industrie gerückt und weil Künstler Twitch als Alternative zu Konzerten und Touren nutzen.

Twitch sagt: Wir sind stolz darauf, wie wir Musikern helfen

Das antwortet Twitch: Twitch streitet diese Vorwürfe in einem Statement vom Montag ab. Man sei sehr stolz darauf, was für ein wichtiger Service Twitch für Musiker und Songwriter geworden ist, jetzt wo andere Bühne in der echten Welten schließen und Touren pausieren müssen.

Man hätte sich mit „Dutzenden von Labeln“ zusammengetan, um sicherzustellen, dass die Musik der Künstler vertrieben und beworben wird. Zudem zahle man einigen Labels Tantiemen.

Twitch sagt, sie seien stolz darauf, zur Gesundheit der Musik-Industrie beizutragen. Zudem gehe man jeder Beschwerde wegen Urheberrechtsverletzung nach.

Copyright-Strikes sorgen für Panik – Streamer löschen Clips aus Angst vor Bann

„Twitch sieht weg, wenn Nutzer Rechte verlezen“

Das sagen die Rechteinhaber nun: In einem weiteren Statement der Rechteinhaber RIAA heißt es:

Twitch würde wegsehen, wenn die Nutzer die Rechte verletzen. Die würden den Streamern die Verantwortung zuschieben: So verhalte sich keine Firma die eine echte Partnerschaft mit den Künstlern sucht.

Daher hätte sich jetzt eine große Koalition von Organisation zusammengetan, um auf das Fehlverhalten von Twitch hinzuweisen, dass weiterhin auf ihrer Plattform unlizensierte Musik verfügbar sei.

Twitch würde die Arbeit von Musikern, Songwritern und vielen anderen ausnutzen, ohne sie dafür zu entschädigen.

Twitch müsse jetzt die Schwere der Situation anerkennen und sicherstellen, dass keine unlizenzierte Musik auf Twitch erhältlich sei.

Streamer wie TimTheTatman haben Verwarnungen auf Twitch erhalten.

Der Konflikt zwischen der Musik-Industrie und Twitch bahnt sich seit einigen Monaten an. Twitch hat vor wenigen Tagen erst tausende von Clips gelöscht, gegen die Urheberrechts-Beschwerden vorlagen.

Das sorgt bei den Streamern auf Twitch für ein mulmiges Gefühl:

Twitch löscht tausende Clips, verwarnt hunderte Streamer – Die sind sauer und ratlos