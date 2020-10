Die Streaming-Plattform Twitch hat tausende von Clips gelöscht, die gegen das Urheberrecht verstoßen. Zudem hat man Streamer verwarnt. Es geht um die Verwendung von urheberrechtlich geschützter Musik. Streamer wirken nun ratlos: Sie müssen wohl Inhalte löschen, die Jahre zurückliegen, und damit ihr Lebenswerk.

Das ist die Situation: Einige Streamer auf Twitch nutzen seit Jahren in ihren Videos Musik im Hintergrund: Die lassen Songs mitdudeln, um für Ambiente zu sorgen. Dabei denken sie sich nichts oder zumindest nicht viel.

Das war schon immer gegen die Regeln von Twitch, aber blieb lange ohne echte Konsequenz.

Im Juni 2020 begannen Musik-Verlage aber damit, die Archive von Twitch auf solche Urheberrechts-Vorstöße zu durchforsten. Sie reichten dann Beschwerde bei Twitch, dass Streamer urheberrechtlich geschützte Musik verwenden.

Die Musk-Industrie hat offenbar Druck auf Twitch ausgeübt: Die sollten diese Clips vom Netz nehmen.

Twitch hat Streamer und Streamerinnen daraufhin verwarnt und gesagt, die müssten ihre Archive aufräumen. Es wurde ein Ton angeschlagen, der die Streamer regelrecht in Panik versetzte: Die sahen sich in Gefahr, dass Twitch sie für Sachen bannt, die sie vor Jahren mal getan haben.

Einige Streamer löschten daraufhin all ihre Clips: Der deutsche Streamer und Comedian Kaya Yanar war etwa einer jener, der seine Clips und Videos vom Netz nahm (via twitter). Der sagte, das sei „gefährlich“ geworden.

Jetzt im Oktober 2020 kocht das Thema erneut hoch, denn Twitch hat tausende von Clips gelöscht und hunderte von Streamern verwarnt.

Twitch gibt Streamern nun ein konkretes Datum, um ihren Kanal in Ordnung zu bringen: Die haben nur bis zum Freitag Zeit, um all ihr Material durchzuschauen und Inhalte zu löschen.

Das war jetzt die Warnung: Am 20. Oktober hat Twitch an „hunderte von Streamern“ eine Nachricht geschickt:

Wie man aus Tweets erkennt, haben viele bekannte Streamer diese Mail bekommen, darunter LIRIK, Mongraal, Jack „CouRage“ Dunlop oder CoD-Profi Scump.

Die Streamer wirken verunsichert und ratlos.

Denn das Tückische ist, dass Twitch den Streamern sagt, welche Clips genau gelöscht worden und um welchen Song es genau ging.

Es wird in der E-Mail auch nicht erwähnt, welche Konsequenzen es hat, wenn Streamer weiter Clips im Archiv haben, die Urheberrechte verletzen.

Das hat insgesamt eine Situation erzeugt, in der Streamer sauer und ratlos wirkten.

Das ist das Problem: Wer länger auf Twitch ist, hat keine Übersicht darüber, in welchen Clips und Videos irgendwann mal Musik zu hören war. Daher sind Streamer nun ratlos, was sie machen sollen. Sie können der Aufforderung, „ihr Material zu überprüfen“ in der Form einfach nicht nachkommen.

Einige Streamer sehen nur eine Option für sich: Sie müssen alle Videos und Clips löschen. Damit vernichten sie ihr „Lebenswerk“ auf Twitch.

Wie der Streamer Ellohime anmerkt, werde es künftig schwierig sein, „Ingame Music“ zu nutzen. Sogar die könnte ja urheberrechtlich geschützt sein.

Der Streamer „TimTheTatman“ spricht auf Twitch davon, dass er ratlos ist. Die Lösung wäre wohl „Nuke it“ – also alles zu löschen. Sonst weiß er auch nicht, was er da jetzt machen soll:

Das ist die Kritik: Der Streaming-Experte, Devin Nash, kritisiert das Vorgehen von Twitch. Das sei einfach nur verrückt. Twitch müsse ein System bereitstellen, mit dem Streamer gezielt solche Videos finden können, die Urheberrecht verletzen.

Die Lösung von Twitch sei es jetzt, dass Streamer „ihr Lebenswerk löschen“ müssen. Das sei ignorant.

In diese Kerbe schlagen viele andere Streamer. „Teawrex“ schreibt, er verstehe einfach nicht, warum Twitch es nicht hinbekommt, den Leuten die Regeln zu erklären, die man angeblich bricht (via twitter).

Das sagt Twitch: In einem Statement an die Webseite Kotaku gesteht ein Sprecher von Twitch ein, dass man tausende von Beschwerde von Rechteinhabern erhalten habe. Diesen Beschwerden müsse man rechtlich nachgehen.

In einem offiziellen Statement auf Twitter heißt es ferner, dass Twitch stolz darauf ist, so ein wichtiger Dienst für viele Künstler geworden zu sein. Es sei entscheidend für Twitch, die Rechte von Songwritern und Partnern der Musik-Industrie zu schützen.

Man wolle weiter daran arbeiten, den Twitch-Streamern eine Möglichkeit zu geben mit der Musik-Industrie zu arbeiten.

