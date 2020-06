Kaya Yanar spielt GTA5 auf Twitch und die Leute lieben es: „Bin aus Asbest, guckst du“

Der deutsche Komiker Kaya Yanar (47) ist mittlerweile ein erfolgreicher Twitch-Streamer. Der ist seit Januar 2020 zweimal die Woche auf Sendung und hat mittlerweile einigen Erfolg. In GTA 5 macht er auf Rollenspiel und tritt als einer seiner Kunstfiguren aus der Kult-Serie „Was guckst du?“ auf.

Aus dieser Sendung kennt man Kaya Yanar: Die 120-teilige Comedy-Sendung „Was guckst du?“ lief von 2001 bis 2005 auf Sat1. Yanar stellte in der Sendung einige Kunstfiguren dar, die berühmt wurden. Ihre bekanntesten Sprüche waren zu ihrer Zeit geflügelte Worte:

Hakan, ein aggressiver, türkischer Türsteher mit dem Kultsatz „Ey, du kommst hier net rein“

Ranjid: ein etwas naiver Inder

Francesco: ein heißblütiger, aber bei den Damen irgendwie erfolgloser Italiener

Das ist Kaya Yanar als Gamer: Was viele nicht so auf dem Schirm haben: Kaya Yanar ist seit seiner Kindheit Gamer und steht auf Online-Spiele. So spielt er etwa seit 1994 die Games der Elder-Scrolls-Reihe und war beim Release 2014 gleich bei The Elder Scrolls Online dabei.

Kaya Yanar spielt seit mehr als 25 Jahren die Games der „The Elder Scrolls“-Reihe.

Das ist Yanar als Streamer: Seit dem Januar 2020 ist Yanar auf Twitch aktiv und hat dort mittlerweile 163.000 Follower.

Yanar streamt zweimal die Woche: Der ist samstags und sonntags ab 15 Uhr auf Twitch aktiv. Die Streams dauern so zwischen 5 und 9 Stunden. Im Schnitt schauen ihm 5.420 Zuschauer zu.

Die meiste Zeit verbringt Kaya Yanar in Just Chatting, ist aber als Variety-Streamer auch in vielen „typischen Twitch-Games aktiv.“

Im April war er etwa in Outlast unterwegs, ein Horror-Spiel. Hier lieben es die Zuschauer vor allem, wenn sich der Streamer so richtig schön erschreckt.

Besonderen Erfolg hat Yanar aber mittlerweile mit Streams von GTA5. Wenn er dort unterwegs ist, schauen ihm im Schnitt über 8100 Leute zu.

Das macht den besonderen Reiz aus: In GTA5 gibt’s seit einer Weile den Trend zum „Rollenspiel.“ Die Leute wollen nicht unbedingt, möglichst viel Geld machen oder besonders schwierige Missionen spielen, sondern sie erschaffen einen Charakter, den sie möglichst authentisch zum Leben erwecken wollen.

Rollenspiel in GTA ist das Lustigste, was ich je gesehen habe

Damit sind Streamer wie summit1g in den USA unheimlich erfolgreich gewesen, sie unterhalten die Fans dann mit wilden Eskapaden. Sie begehen etwa Banküberfälle, während andere Spieler, verkleidet als Polizisten sie dann jagen.

Yanar erweckt in seinen Streams seine Kunstfiguren aus den „Was guckst du“-Zeiten zum Leben. In einem GTA5-Stream zeigte er etwa als Haken, dass er feuerfest ist.

Gerade in GTA5 kommt es immer wieder zu skurrilen Situationen, auf die Yanar dann spontan reagiert. Das unterhält seine Zuschauer.

Private Seite von Komiker kommt gut an

Bei seinen Zuschauern kommt es auch gut an, wie sich Yanar außerhalb der Gaming-Streams gibt. Als er eine Liebesbotschaft seiner Frau beobachtet, scheint er fast dahinzuschmelzen.

Wir haben uns auf MeinMMO schon häufiger mit deutschen Twitch-Streamer beschäftigt. Die drei erfolgreichsten deutschsprachigen Streamer auf Twitch haben wir euch in diesem Artikel vorgestellt.

Wenn Kaya Yanar so weitermacht, könnte er selbst zu den erfolgreichsten deutschen Streamern gehören.