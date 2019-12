GTA Online hat in 2019 einen enormen Anstieg an Zuschauern auf Twitch für sich verbuchen können. Über 200% mehr Leute schauten den Streamern beim Zocken zu im Vergleich zu 2018.

Wie steht es um die Twitch-Rankings? Die Rankings der am meisten geschauten Spiele von Twitch sehen zum Ende des Jahres dominieren auf den ersten Blick die üblichen Verdächtigen: LoL, Fortnite und andere Multiplayer-Games, die sich im Laufe der Jahre etabliert haben.

In 2019 hat sich GTA V allerdings einen rasanten Anstieg an Zuschauern erlebt und sich einen Platz in den Top 3 der Twitch-Spiele gesichert. Es sind fast 3 Mal so viele Zuschauer im Vergleich zum Jahr 2018. Eine Zahl, von der viele andere Games nur träumen können.

Dieser Trend zeichnete sich schon am Anfang des Jahres ab, als es im März zu einem plötzlichen starken Anstieg der Zuschauer kam.

Genre Geschaute Stunden in 2019 League of Legends 990 Millionen (+7%) Fortnite 884 Millionen (-28%) „Just Chatting“ 651 Millionen (+42%) GTA V 523 Millionen (+277%) Dota 2 458 Millionen (+1%) CS: GO 397 Millionen (+5%) World of Warcraft 372 Millionen (+55%) Apex Legends 294 Millionen (Neu) Overwatch 247 Millionen (-6%) Hearthstone 217 Millionen (-38%)

Von den Spielen, die in 2019 veröffentlicht wurden, hat es nur Apex Legends geschafft in die Top 10 zu kommen. Alle anderen Games sind alte Hasen und tummeln sich schon seit Jahren in den Listen der am meisten geschauten Twitch-Spiele.

Was sind die Gründe? Eigentlich assoziieren wir das Konzept vom Rollenspiel hauptsächlich mit MMORPGs wie WoW oder Final Fantasy XIV. Doch genau das Rollenspiel ist „Schuld“ an dem krassen Anstieg der Zuschauerzahlen bei GTA V.

Summit1G ist einer solcher großen Streamer

Anfang des Jahres stiegen große Streamer wie Lirik, Summit1g oder Sodapoppin, die über mehrere Millionen von Followern verfügen, streamen regelmäßig neue RP-Abenteuer auf ihren Channels.

Auf speziellen RP-Servern ziehen sie durch die Gegend als Polizisten, Drogendealer, Taschendiebe oder Bankräuber. Das Spannende dabei ist, dass man auf den Rollenspiel-Servern nie weiß, wie die Person, der du im Spiel begegnest, so drauf ist. Es kommt daher häufig zu coolen oder witzigen Szenen.

Aber auch kleinere Streamer bekommen für kreative Ideen und gute Umsetzung viele Zuschauer. So hat ein Rollenspieler in GTA V einen Live-Konzert abgehalten, bei dem Tausende zugeschaut haben. Es gibt auch viele deutsche Kanäle, die RP-Content zu GTA V streamen. Dazu gehört zum Beispiel Bonjwa.

Es macht also offensichtlich Spaß beim Rollenspiel in GTA V zuzuschauen.

Manchmal wird aber aus Spaß bitterer Ernst: