Hongkonger und Chinesen liefern sich Straßenschlachten in GTA 5 Online

Seit einigen Monaten kocht ein Konflikt zwischen Hongkong und China hoch. Die Protestbewegung findet nun einen Weg zu GTA 5, denn dort liefern sich Spieler aus beiden Lagern virtuelle Straßenschlachten.

Was ist der Honkong-Konflikt? Wer in den letzten Monaten die Nachrichten verfolgt hat, dürfte sicherlich schon etwas von den Protesten in Hongkong gehört haben. Viele, vor allem junge Menschen, gehen auf die Straße, um gegen den wachsenden Einfluss von China zu demonstrieren.

Einen Teil des Protestes wird jetzt in GTA 5 ausgelebt. Dort laufen Hongkonger umher, die sich wie die Protestler kleiden und für Unruhe sorgen. Chinesische Spieler sind darauf aufmerksam geworden und tragen Kleidung von Polizisten, die solche Aufstände im Keim ersticken.

In GTA 5 Online gehen dann beide Gruppen aufeinander los.

Spieler rufen zur Teilnahme auf

So fing alles an: Seit dem letzten Heist-Update in GTA Online gibt es neue Klamotten. Dazu gehören Kleidungsstücke, die stark an das erinnern, was jene Protestler tragen, die gerade in Hongkong auf den Straßen unterwegs sind.

Wie die Seite abacusnews berichtet, verkleideten sich erste Spieler rasch als diese Protestler und zogen in GTA Online los. Sie zündeten Polizeiautos an oder verwüsteten öffentliche Verkehrsmittel.

So verkleiden sich die Protestler. Quelle: LIHKG

So organisieren sich die Spieler: In Foren wie weibo in China oder einem speziellen Forum in Hongkong, LIHKG, sprach sich der neue Trend in GTA 5 schnell herum. Spieler riefen andere Leute dazu auf, dass sie sich ihrer Crew mit dem Namen „Stand With Hong Kong“ anschließen sollen.

In diesen Foren haben aber auch zahlreiche Gegendemonstranten reagiert und sie bildeten dann das Gegenstück zu den Protestlern:die chinesische Polizei.

Spieler traten den beiden Gruppen bei und bejagen sich nun in GTA 5.

So treten die China-nahen Spieler auf. Quelle: Weibo

So läuft es ab: Wie aus einigen Einträgen in den Foren hervorgeht, soll es in GTA 5 tatsächlich zu Straßenschlachten gekommen sein. Die Spieler, die sich als Polizisten ausgeben, jagen die Demonstranten mit Wasserwerfern. Diese wiederum setzen Autos in Brand oder wollten sogar eine U-Bahn-Station verwüsten.

Laut diversen Einträgen sollen zuletzt die China-nahen Spieler die Oberhand gewonnen haben. Sie sollen einfach deutlich mehr sein und die Protestler haben keine Chance.

Die selbsternannten Polizisten gehen mit Wasserwerfern vor. Quelle: Weibo

Wie ernst ist das Ganze gemeint? Das ist von außen schwer zu sagen. Rein zum Spaß ist die ganze Aktion nicht. Schaut man sich Kommentare in den Foren an, dann steckt eine Menge Ernsthaftigkeit hinter.

Nach der Niederlage gegen die zahlenmäßig überlegenen Chinesen forderten Hongkonger über Social-Media andere auf, ihnen im Kampf in GTA 5 Online beizustehen.

So heißt es von einem User: „Ich mache dir keinen Vorwurf, dass du nicht die Eier hast, in Wirklichkeit Benzinbomben auf die Polizei zu werfen. Aber in dem Spiel gibt es Waffen und Raketenwerfer, und du hast nicht die Eier, diese Shina-Spieler zu töten?“.

Was könnte jetzt passieren? Viele Spieler vom chinesischen Festland werfen den Hongkongern vor, dass sie das nur machen, damit GTA 5 in China gesperrt wird.

Es gibt tatsächlich viele Kommentare, die Angst vor einer Sperrung von GTA Online seitens China haben. Dies ist aber zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht passiert.

In WoW ist etwa der Schimpfwort-Filter im Chat so eingestellt, dass alles, was in Richtung „Hong Kong“ geht von vorneherein zensiert wird. Dort will man den Konflikt erst gar nicht haben.

Hier hatte Gaming ebenfalls mit dem Konflikt zu tun: Es ist nicht das erste Mal, dass die Proteste in Hongkong mit der Gamingwelt zu tun haben. Vor einigen Monaten suspendierte Blizzard einen Hearthstone-Profi, nachdem er sich für die Proteste in Hongkong eingesetzt hat.

Daraufhin folgte ein weltweiter Shitstorm gegen Blizzard, denen vorgeworfen wurde, vor China zu kuschen. Rund um die Blizzcon waren die Proteste dann am lautesten.

