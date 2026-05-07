Ein neues Feature sorgt in Diablo 4 dafür, dass selbst die schwächsten Items plötzlich Milliarden Gold wert sind

Mit Lord of Hatred kam ein Feature zu Diablo 4, das plötzlich die eigentlich schwächsten Items extrem nützlich macht. Ihr solltet blaue und gelbe Items also nicht mehr einfach ignorieren oder ungesehen zerlegen.

Um welches Feature geht es? Es geht um den Horadrim-Würfel, der Teil der neuen Erweiterung „Lord of Hatred“ ist. Er ermöglicht es euch, Items aufzuwerten, zu modifizieren und herzustellen. Zwar sind noch nicht alle Funktionen des Würfels im Detail bekannt, doch fest steht: Es lohnt sich massiv, auch schwächere Items als Basis zu nutzen.

Früher blieben magische (blaue) und seltene (gelbe) Gegenstände auf hohen Stufen meist liegen, heute können sie richtig stark sein. Das sorgt aktuell dafür, dass die Preise beim Trading regelrecht explodieren.

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Horadrim-Würfel krempelt das Trading in Diablo 4 um

Warum sind die Items so viel wert? Blizzard hat gewöhnliche, magische und seltene Items für Lord of Hatred grundlegend überarbeitet:

sie droppen auch auf Qual-Stufen,

können „vermacht“ sein,

und große Affixe besitzen.

Dadurch sollen sie als Rohstoffe für das Crafting im Horadrim-Würfel dienen. Mit dem Würfel könnt ihr den eigentlich schwachen Items Affixe hinzufügen und ihre Seltenheit erhöhen.

Da es schwierig ist, direkt an perfekt gerollte vermachte Items zu kommen, ist der Umweg über magische Items eine gute Alternative. Auch Experten bezeichnen den Würfel daher als „mächtiges Werkzeug“ für das Item-Farming.

Das hat zur Folge, dass blaue Items aktuell zu enormen Preisen getradet werden. Ein Blick auf die Seite diablo.trade verdeutlicht das (Log-in erforderlich):

Besonders magische Items mit größeren Affixen werden für viel Gold gehandelt – hier für je 20 Milliarden.

Einzelne Spieler merken in einem Reddit-Thread zum Thema an, dass das System eigentlich nichts Neues sei. Ähnliche Mechaniken gibt es bereits in anderen ARPGs und auch in Diablo 3 waren viele blaue Items mehr wert als seltene, erklärt der Nutzer baggierochelle. Aber der Horadrim-Würfel sorgt in Diablo 4 insgesamt für Begeisterung, da er die gezielte Jagd nach den Wunsch-Items enorm erleichtert.

Um bei der Flut an Drops nicht den Überblick zu verlieren, solltet ihr euch einen passenden Loot-Filter zusammenstellen. Damit könnt ihr Ausrüstung gezielt ein- oder ausblenden und farblich markieren, egal ob im Inventar, in der Beutetruhe oder beim Händler. Wie ihr den Beutefilter in Diablo 4 optimal einstellt, erfahrt ihr in unserem Guide.