Twitch-Streamerin fordert dreist Abos: „Pleite zu sein, ist keine Ausrede“

Die Twitch-Streamerin InvaderVie hat ihre Zuschauer aufgefordert, kostenpflichtige Abonnements abzuschließen. Dabei lässt sie banale Ausreden wie „Ich bin arbeitslos“ oder „Ich hab kein Geld“ nicht gelten. Die Twitch-Clips zu ihrem Auftritt sorgen im Netz für Diskussionen. Selbst andere Streamer wie Felix „xQc“ Lengyel sehen das kritisch.

Die Streamerin InvaderVie hat 143.789 Follower auf Twitch. Sie streamt vor allem „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ und „Animal Crossing: New Horizons“, sonst ist sie in Just Chatting unterwegs, redet also nur.

Das sorgt zur Zeit für Diskussion: Im Netz gehen gerade einige Twitch-Clips um, in denen die Streamerin InvaderVie ihre Zuschauer auffordert, sie finanziell mit einem Abonnement zu unterstützen. Der Haupt-Clip wurde schon über 340.000-mal gesehen und wird diskutiert.

InvaderVie ist in ihrer Wortwahl und ihrem Auftreten forsch und fordernd, statt nett und freundlich. Letztlich läuft’s darauf hinaus: Jeder habe genug Geld, um sie unterstützten. Wer nicht mal die 5 US-Dollar für ein Abo im Monat aufbringen könne, solle lieber aufhören, Twitch zu schauen und sich Arbeit suchen.

Es spielt keine Rolle, wie viel Geld du verdienst oder wie viel du hast, denn ich frage dich nicht nach einer größeren finanziellen Zuwendung. […] Ein Abo sind 5$, maximal, bei einer anderen Währung, vielleicht 10$. Es spielt keine Rolle, wie pleite du bist: Wenn du Zeit hast, um Twitch zu schauen, dann hast du auch 10$. Wenn du keine 10$ hast, dann solltest du nicht Twitch schauen, sondern versuchen, Geld zu verdienen. Die Twitch-Streamerin InvaderVie

Das macht die Diskussion noch schlimmer: Durch die Auswirkungen der weltweiten Pandemie sind in den USA viele Menschen arbeitslos geworden.

Ein Zuschauer sagte der Streamerin, er sei jetzt arbeitslos und all sein Geld gehe für Rechnungen und Essen drauf, sonst würde er sie ja unterstützen.

Doch selbst das ließ die Streamerin nicht gelten. Sie nickt zwar scheinbar verständnisvoll, sagt dann: Es seien ja nur 5$. Die hätte er ja sicher über.

Als sich dann im Chat einige über die Streamerin beschweren, nannte InvaderVie diese Kommentatoren „unreife Geizhälse“ und machte sich über sie lustig.

Die würden in ihrem Kinderzimmer sitzen und „so hart masturbieren wie möglich“, dabei müssten sie aber leise sein, damit ihre Eltern im anderen Zimmer sie nicht hören.

Während sie die Kritiker derart jämmerlich darstellt, rückt InvaderVie ein Plüschtier zurecht und lächelt.

„Hirntot“ – „Setup wie ein Camgirl“ – „Dreist“

So reagieren andere: Auf reddit heißt es:

Sie sitze da, schaut einen Bildschirm an und fordere andere auf, sie sollten abonnieren. Das sei ja kein Entertainment. Die Forderung sei dreist.

Andere vergleichen den Auftritt ihres Streams mit dem eines „Cam-Girls“, also einer virtuellen Erotik-Arbeiterin.

Einer der erfolgreichsten Twitch-Streamer ist der Kanadier Felix „xQc“ Lengyel. Der sagte zu dem Auftritt von InvaderVie: der sei „hirntot.“

Wenn keiner ein Abo abschließe, müsse man als Streamer ein besseres Umfeld schaffen, einen besseren Stream abliefern oder bessere Belohnungen in Aussicht stellen.

Twitch: Dienstleister und Kunden

Darum sorgt der Clip für so viel Aufregung: Der gesamte Stream ging über 4 Stunden und die 3 Clips zeigen nur einen Ausschnitt davon. Dennoch sorgen diesen isolierten Kommentare für viel Gesprächsstoff.

Das Harte an den Ausschnitten von InvaderVie ist, dass diese rauen Botschaften wirken, als spricht da die Bienenkönigin zu ihren Drohnen. Mit einem Lächeln und wohl artikuliert stellt sie klare Ansprüche an ihre Zuschauer und macht Leuten klar, wenn sie die nicht erfüllen könnten, sollten sie besser mal an die Arbeit gehen.

Widerspruch wird mit einem Kopfschütteln selbstsicher weggelächelt. Dabei können auch die Plüschtiere im Bild nicht darüber hinwegtäuschen, dass es hier um ein geschäftliches Verhältnis zwischen Kunde, dem Zuschauer, und dem Dienstleister, der Streamerin, geht. Da spielt Geld die entscheidende Rolle.

Das ist ein Verhalten, das viele Zuschauer und andere Streamer auf Twitch kritisieren: Denn das rückt das „Kommerzielle“ in der Beziehung zwischen Streamer und Zuschauer in den Vordergrund und stellt das drastisch dar.

Die Streamerin Pokimane ist sehr erfolgreich auf Twitch. Sie hat einen anderen Zugang zu ihren Followern gefunden.

So geht es anders: Erfolgreiche Streamer auf Twitch bemühen sich darum, genau dieses „Dienstleister-Kunden“-Verhältnis nicht so offen darzustellen, sondern pflegen eher einen Community-Gedanken.

Die erfolgreichste Streamerin auf Twitch ist Imane „Pokimane“ Anys. Die spielt im Moment viel Valorant.

Sie sieht ihre Zuschauer als „Freunde, mit denen sie zusammen rumhängt“ – aber es gibt klare Grenzen.

Pokimane erklärte einmal die Schwierigkeit, gleichzeitig die Nähe zur Community zu suchen, aber auch eine Distanz zu bewahren, damit Follower sich keine falschen Hoffnungen machen und etwa glauben, sie hätten Anspruch auf die Streamerin.

Die Streamerin BadBunny war vor einigen Monaten ähnlich drauf.

Wie jetzt bei InvaderVie gab es im Januar 2020 einen ähnlichen Vorfall. Da empörten sich viele über die Streamerin BadBunny, die war offenbar frustriert und brüllte ihre Zuschauer regelrecht um Spenden an. Das beschäftigte die Community von Twitch einige Zeit.