Twitch-Streamerin fordert Abos von Arbeitslosen, zeigt nun Reue: „Das war gemein“

Der 29-jährige Twitch-Streamerin InvaderVie flog ein Clip um die Ohren, in dem sie Zuschauer aufforderte, ihr ein Abo zu spendieren. Weder Arbeitslosigkeit noch leere Brieftaschen duldete sie als Ausrede. Die 5 US-Dollar habe ja wohl jeder. Nun tut es ihr Leid. Sie hätte das nicht so gemeint: Es wär auch einfach gemein gewesen, das zu sagen.

Deshalb hat InvaderVie Ärger: Vor etwa einer Woche hat die Streamerin InvaderVie (148.000 Follower) auf Twitch einen 4-stündigen Live-Stream abgehalten, in dem sie mit ihren Followern gesprochen hat. Normalerweise streamt die Kanadierin Games wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild oder Animal Crossing: New Horizons.

Ein Zuschauer schnitt aus diesem Stream einen 59-sekündigen Clip mit der Überschrift „Streamerin beschämt Zuschauer, während einer globalen Krise kein Abo abzuschließen.“

Das war InvaderVie in dem Clip, der ihr viel Ärger eingebracht hat.

In dem Clip sagt InvaderVie, jeder habe sicher genug Geld, um sie finanziell mit einem Abo zu unterstützen. Sie verlange ja nicht viel, die 5$ könne jeder aufbringen. Wer keine 5$ hat, der solle nicht Twitch schauen, sondern lieber versuchen, Geld zu verdienen.

Das sagte sie, während sie neben Plüschtieren saß und lächelte.

Der Clip hat mittlerweile über 530.000 Aufrufe und einigen Ärger hervorgerufen. Der erfolgreiche Twitch-Streamer Felix „xQc“ Lengyel nannte ihren Auftritt etwa „hirntot.“ Wenn InvaderVie mehr Abos wolle, müsse sie ihren eigenen Stream hinterfragen.

Wie hat sich ihr Stream danach entwickelt? Der Clip hat dem Kanal von InvaderVie in den letzten Tagen nicht geschadet. So ist ihr Kanal regelmäßig um 750 bis 1700 Follower gewachsen. Es ist also nicht so, als hätte sie da in Folge des Streams einen Massen-Exodus ihrer Follower erlebt.

„Kein Fingerspitzengefühl, unsensibel, dumm“

Das sagt sie nun: Dennoch hat sich InvaderVie jetzt entschuldigt. Sie sagt:

„Ich hab Dinge gesagt, die ich nicht so gemeint habe und die gemein waren. Das sehe ich ein.“

Sie sagt, der Clip, den so viele gesehen haben, spiegele nicht ihre wahren Ansichten wider. Was sie sagte, sei dumm, unsensibel und ohne Fingerspitzengefühl gewesen. Sie könne da auch keinen Zusammenhang liefern, der das erklärt.

Jeder solle erstmal nach sich selbst sehen und nur andere unterstützen, wenn er frei verfügbares Einkommen habe.

Die Streamerin sagt, es sei nicht ihre wahre Meinung, dass 5$ nicht so viel Geld seien. Sie wisse auch aus eigener Erfahrung, dass diese 5$ den Unterschied ausmachen können, ob man ein Dach über dem Kopf und eine Mahlzeit im Bauch hat oder nicht.

Selbe Streamerin, völlig anderer Auftritt

Das fällt auf: Gerade im Vergleich zu den ursprünglichen Twitch-Clips zeigt sich die Streamerin hier völlig verändert:

das Outfit ist deutlich konservativer

die Plüschtiere sind verschwunden

Mimik und Gestik sind komplett anders, die Hände sind verschränkt, ruhen die meiste Zeit im Schoß. Das Lächeln ist einem reuigen Gesichtsausdruck gewichen

die Sprache ist zurückgenommen

Da passt alles am Auftritt, um die Nachricht zu unterstützen: Ich hab einen Fehler gemacht. Ich bin eigentlich nicht so. Es tut mir leid.

Im Stream vor einer Woche wirkte InvaderVie wie eine ganz andere Person als während der Entschuldigung.

Wer genau sehen will, was die Twitch-Streamerin gesagt hat, für das sie sich jetzt entschuldigen muss, findet hier ihre Twitch-Clips, die für Ärger gesorgt haben.