Auf Twitch hat eine frustrierte Streamerin versucht, ihren Zuschauern ins Gewissen zu reden. Die sollten doch spenden und ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Der Clip ging viral als Beispiel für eine falsche Einstellung. Er wurde von den größten Streamern ins Lächerliche gezogen, etwa von Turner „Tfue“ Tenney und DrDisrespect.

Das war die Szene: Die Twitch-Streamerin BadBunny hat 92.394 Follower auf Twitch und ist vor allem in „Just Chatting“ unterwegs. In einem Stream fuhr sie ihre Zuschauer an, sie hätte eine Rede darüber gehalten, dass sie Subscriptions braucht, aber nicht einer hätte daraufhin abonniert:

BadBunny klingt in dem Clip regelrecht beleidigt, wie die Zuschauer es wagen können, ihr zuzusehen und sie nicht finanziell zu unterstützen.

Es sind Stammzuschauer hier. 5 DOLLAR IM MONAT. Wie könnt ihr genug Zeit haben, um mir stundenlang zuzusehen und ihr habt nicht mal 5 Dollar. Was macht ihr mit eurem Leben? Bad Bunny

Bei einer Subscription über Twitch zahlt ein Zuschauer 5$ im Monat, davon bekommt der Streamer ungefähr die Hälfte.

In einer zweiten Szene sagt sie dann, sie hätte seit einer Stunde weder eine Spende, noch ein Abo bekommen. Sie hätte also eine Stunde umsonst gearbeitet: „What the fuck?“

So kommt das an: Die Szene sprach sich schnell in der Community rum und wurde als Beispiel für eine völlig falsche Einstellung einer Twitch-Streamerin aufgezeigt.

Zuschauer „schuldeten“ einem Streamer oder einer Streamerin nichts, die hätten keinen Anspruch auf Spenden oder kostenpflichtige Subscriptions.

Die Idee sei, dass eine Streamerin die Zuschauer so gut unterhält, dass die dann freiwillig Geld ausgeben, es gebe aber keine Verpflichtung, die man einfordern kann.

PETA verlangt von Twitch, die Streamerin Alinity zu bannen

Tfue und DrDisrespect haben plötzlich Ausbrüche

So wird sie imitiert: Der Fall von BadBunny schlug hohe Wellen. In der Folge machten sich einige der größten Stars von Twitch über sie lustig.

So hat Guy „DrDisresepct“ Beahm eine Szene, wie er vermeintlich in seinem Lambo durch die Gegend rast und mit seinem Agenten telefoniert, er sei jetzt 10 Minuten live und es würden nicht genügend Leute abonnieren. Er arbeite ja nicht umsonst!

Auch der größte Streamer auf Twitch, Fortnite-Star Turner „Tfue“ Tenney, macht sich über BadBunny lustig: Er streame die ganze Zeit und bringe den Zuschauern das Spiel bei und die Leute geben ihm nicht genug Geld.

Er beende seinen Stream jetzt sofort, wenn ihm die Leute keinen Spenden geben.