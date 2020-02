Die 23-jährige Imane „Pokimane“ Anys ist die größte Streamerin auf Twitch. Sie erzählt, dass ein Fan plötzlich in der Nähe des Hauses auftauchte, in dem sie streamt. Der Fan hielt sie offenbar für eine Freundin, weil sie sich auf Twitch bei ihm für eine Spende bedankt hatte.

Wer ist Pokimane? Es gibt nur relativ wenige Streamerinnen auf Twitch mit mehr als 1 Millionen Follower. Pokimane ist mit 3,9 Millionen die mit Abstand größte Streamerin auf der Plattform.

Pokimane ist seit 2013 auf Twitch.

2018 hatte sie ihren Durchbruch mit Fortnite, wo sie später ein eigenes Emote erhielt. In dem Jahr des Fortnite-Hypes legte sie 1,9 Millionen Follower zu.

2019 ist Pokimane zu einer Variety-Streamerin geworden. Sie spielte einige Games querbeet. Die meiste Zeit verbrachte Pokimane 2019 in „Just Chatting“, wo sie auf Videos reagierte oder sich mit dem Chat austauschte.

Im Gegensatz zu Streamerinnen wie Alinity, die regelmäßig für Empörung sorgen, ist Pokimane ziemlich frei von Kontroversen. Sie pflegt das Image des netten Mädchens von Nebenan.

Fan war offenbar „nicht ganz da im Kopf“

Von dieser Begegnung erzählt sie nun: In einem Stream am 8. Februar erzählt Pokimane von einem Fan. Der sei in der Nähe des Streaming-Hauses von OfflineTV aufgetaucht, von dem aus Pokimane streamt.

Pokimane sagt: „Ihr seid meine Community. Und im gewissen Sinne sind wir Freunde, weil wir uns austauschen. Aber für diesen Typen war es viel mehr als das.“

Offenbar hatte der Fan ihr die Twitch-Währung Bits gespendet. Pokimane hatte sich daraufhin bei ihm im Stream bedankt, ohne sich was dabei zu denken.

Der Fan hatte das aber so aufgefasst, dass er jetzt mit Pokimane befreundet ist und sie ihn persönlich kennt. Daher wollte er sie offenbar im Streaming-Haus besuchen und tauchte in der Nähe des Hauses auf.

„Es war schwer, damit umzugehen, denn ich konnte in seinen Augen sehen, dass er es gar nicht verstand. Wenn ich auf Bits antworte und mich bedanke, heißt das nicht, dass ich dich persönlich kenne oder dass du bei meinem Haus auftauchen kannst.“ Pokimane erzählt von dem Vorfall

Pokimane beschreibt den Fan als „nicht ganz da im Kopf“ und das Erlebnis als „gruselig.“

Twitch-Problem: Parasoziale Interaktion

So erklärt Pokimane die Grenzen: Pokimane erklärt, dass das Verhalten dieses Fans zwar extrem sei, doch das Problem dahinter begegne ihr häufiger: Zuschauer glauben, sie wären mit Streamern befreundet, weil die im Chat mit ihrer Community sprechen. Sie schicken dann Nachrichten und ähnliches.

Pokimane spricht von einer „parasozialen Interaktion“. So nennt man es, wenn Personen eine Beziehung zu einer nicht erreichbaren Figur aufbauen, wie einem Star oder einem Avatar, zu der sie aber so kommunizieren, als sei sie real und ein Bestandteil ihres Lebens.

Pokimane will vermeiden, dass sie so gesehen wird.

Pokimane sagt, manchmal würde sie gerne mit einzelnen Mitglieder ihrer Community persönlicher reden. Sie vermeidet es aber, außerhalb ihres Streams mit Community-Mitglieder in Kontakt zu treten, um genau diese Reaktionen zu vermeiden. Pokimane sagt, man könne da nur verlieren:

Wenn man freundlich auf Leute zugehe und sie anspreche, denken die gleich: „Oh, die schreibt mir. Sicher mag sie mich.“

Schreibt man Leuten nicht, werde man als hochnäsig angesehen. Dann heiße es gleich, sie sei eine „Bitch“ (eine Zicke).

Pokimane sagt, vor diese Wahl gestellt, sei sie eben eine „safe Bitch“, eine Zicke, die in Sicherheit ist.

„Richtige Freunde“ und „Zuschauer“

Das steckt dahinter: Man merkt an der Art, wie Pokimane formuliert, dass sie vorsichtig mit dem Thema umgeht und sich ihrer Rolle bewusst ist.

Denn diese „parasoziale Interaktion“, dass der Streamer Bestandteil des Lebens der Zuschauer ist, ohne dass der Streamer wirklich persönlichen Kontakt hat, ist ein Teil der Faszination Live-Streaming. Streamer wollen ja ein Teil des Lebens ihrer Zuschauer sein und reden mit den Fans, als wären sie persönlich befreundet. Sie erzählen Anekdoten aus ihrem Leben und lassen die Fans zuschauen und teilhaben. Dabei binden sie die Zuschauer in ihr Programm ein.

So ist es üblich, sich bei einzelnen Fans für Spenden zu bedanken und sie herauszuheben, um den persönlichen Kontakt herzustellen und Bindung zu erzeugen. Zudem beantwortet man als Streamer auch Fragen der Fans oder geht auf deren Antworten im Chat ein.

Im Falle von einigen Fans scheint diese persönliche Bindung wohl zu gut zu funktionieren.

In einem besonders krassen Fall war ein verliebter Fan bei einem YouTube-Paar eingebrochen.

Ein junger Fan wollte schon mal ganz enge soziale Interaktion mit Pokimane: