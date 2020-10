Die Situation um die Urheberrechts-Beschwerden scheint sich in den letzten Tagen zuzuspitzen. Die Rechteinhaber der Musik üben Druck auf Twitch aus. Zuletzt wurde ein böser Brief verschickt mit Vorwürfen, Twitch seien die Rechte der Musiker egal. Die würden das Leben der Musiker gefährden.

Die angefressene Atmosphäre auf der Plattform entlud sich jetzt an den goldenen Kappas. So twitterte WoW-Streamer Asmongold :

Warum kommt das grade so mies an? Das Timing für die Aktion von Twitch könnte kaum schlechter sein. Denn aktuell sind viele Streamer genervt:

Was war das für eine Aktion? Am 26. Oktober waren plötzlich alle Kappa-Emotes auf Twitch goldfarben. Die Aktion wurde nicht angekündigt oder irgendwie näher erklärt.

