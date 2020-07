Twitch-Streamer stirbt mit Hardcore-Char im MMORPG, weil er falsch afk geht

Der Streamer Adam „B0aty“ Lyne ist auf Twitch einer der größten Streamer zu dem MMORPG Old School Runescape. Aber auch so ein erfahrener MMORPG-Spieler ist nicht gefeit vor den Tücken des „AFK“-Gehens.

Was hat er verloren? Der Streamer B0aty hat seinen Hardcore-Charakter in Old School Runescape verloren. Wenn da ein Held im „Hardcore Ironman“-Modus stirbt, dann scheidet er aus diesem prestigeträchtigen Modus aus und ist ein normaler „Standard“-Char. So kennt man das aus anderen Spielen mit Hardcore-Modus wie Diablo 3.

Das Besondere sind aber die Umstände seines Todes. Die sind so kurios, dass Videos, die den Vorfall zeigen, über alle Kanäle verteilt bereits über 100.000 Aufrufe erhalten haben.

Das Video zeigt, wie bescheuert der Twitch-Streamer stirbt.

Streamer klopft falsch

So stirbt B0aty in Runescape: Der Streamer teleportiert sich in eine Höhle, und positioniert sich da augenscheinlich narrensicher, bevor er afk geht. Er steht direkt am Eingang, sodass ihm dort nichts passieren kann.

Kurz bevor er afk geht und sich schon das Headset absetzt, bedankt er sich noch bei einem Twitch-Nutzer für ein Prime-Abo, dabei schlägt er zum Abschied leicht auf den Schreibtisch, während er schon geht. Durch diesen Schlag und eine Handbewegung danach macht sein Charakter den winzigen Schritt nach vorne und ist jetzt nicht mehr im sicheren Bereich der Höhle, sondern im unsicheren Bereich.

Einige Sekunden passiert nichts, doch B0aty lässt sich zu viel Zeit abseits des Keyboards und ein Mob fängt an, auf seinen Helden zu ballern. Als B0aty schließlich wieder kommt, ist sein Charakter schon gestorben und endgültig zu Tode gekommen.

Bei der späteren Recherche des Vorfalls erkennt der Streamer dann, was falsch gelaufen ist und analysiert genau, was da passiert sein muss, dass dieses Klopfen auf den Tisch und die Handbewegung, ihm seinen Hardcore-Charakter gekostet hat.

B0aty stellt fest: Da hatte er einfach wahnsinnig Pech, dass dieses eine Klopfen den Charakter genau so bewegte, wie er es getan hat.

OzyNaMdied has died!

Rank 656 Overall with 176,459,846 XP

— pic.twitter.com/gXrR5QbhY4 — HCIM Deaths (@HCIM_Deaths) July 12, 2020 In dem Char steckte bereits eine Menge Zeit.

So wird das diskutiert: Im Reddit zu Runescape ist der Tod von B0aty die Nachricht der Stunde.

Die Spieler fühlen da seinen Schmerz, dass man so viele Stunden verliert, während man auf der Toilette sitzt.

Einer sagt, das muss der „unglücklichste Tod in Hardcore überhaupt sein“ – B0aty müsse irgendwie gegen die Maus gestoßen sein, während er aufstand.

Ein dritter sagt, B0aty hätte den Account „so schön gespielt“, das sei eine furchtbare Art ihn zu verlieren.

Er ist einer der bekanntesten Streamer, der mal wirklich schlimm in einem Game starb.

Im Hardcore-Modus zu sterben, ist immer besonders schmerzhaft. Legendär war der Tod des Streamers Phil „Philza“ Watson in Minecraft. Der starb nach 5 Jahren an einem Baby-Zombie. Aber im Nachhinein hat er davon massiv profitiert:

