Twitch löscht Emotes zu „Simp“ – Was ist ein Simp überhaupt?

Das ist ein Simp: In der heutigen Internet-Sprache ist ein „Simp“ ein Mann, der einer Streamerin fast schon hörig ist. Er möchte so ihre Aufmerksamkeit erreichen in der fernen Hoffnung, vielleicht sexuelle Freuden zu erleben oder weil es ihm etwas gibt, dass die Streamerin seine Existenz zur Kenntnis nimmt. Der Simp ist sozusagen eine spezielle Form des „White Knight“ – jemand, der loyal zu einer Sache steht und sie bedingungslos verteidigt.

Dabei ist der „Simp“ in der Regel ohne Chance, dass seine Hoffnungen je in Erfüllung gehen – er läuft einer Frau nach, die er nicht haben kann. Er ist etwas „einfach“ (simpel) gestrickt.

Die größte Streamerin auf Twitch Imane „Pokimane“ Anys erzählte mal, dass ein Fan plötzlich vor ihrem Haus stand, weil er dachte, er wäre mit ihr befreundet. Pokimane spricht von „parasozialen Interaktionen“: Leute bauen eine Beziehung zu einer nicht erreichbaren Figur auf.

Bei Streamerin Pokimane tauchte einmal ein Fan im Haus auf.

So wird das Wort verwendet: Das Wort wird teilweise aggressiv verwendet, um die Zuschauer einer Twitch-Steramerin zu beleidigen.

Da wird unterstellt, Zuschauer sehen der nicht wegen ihrer Inhalte zu, sondern weil sie den weiblichen Reizen der Streamerin verfallen sind.

Andererseits wird das Wort aber auch ironisch verwendet von Streamerinnen oder Fans von Streamerinnen, die sich darüber lustig machen, als so simpel dargestellt zu werden.

Streamerinnen wie InvaderVie wird vorgeworfen, auf Twitch „wie ein Camgirl“ aufzutreten.

Seiten wie Kotaku oder dailydot kritisieren, dass das Wort „Simp“ in der heutigen Verwendung schon an sich frauenfeindlich ist.

Denn das Wort zeichnet das Bild einer Streamerin, die über ihre Zuschauer mit den Mitteln von Sex und Versuchung herrscht.

Das Wort wird daher auch gezielt verwendet, um gegen bestimmte Streamerinnen und deren Fans zu wettern. Es scheint, einige männliche Twitch-Zuschauer würden am liebsten alle Frauen von der Plattform verbannen, weil die irgendwie die „Reinheit“ des Gamings gefährden.

My new emote celebrates the simps. pic.twitter.com/x0wNIBEV7W — Wraithyn (@Wraithyn1) May 7, 2020 Ein typisches „Simp“-Emote.

Twitch geht gegen 15 Simp-Emotes in 2 Wochen vor

Das macht Twitch jetzt: Twitch hat in den letzten Tagen einige Emotes verboten, die in Beziehung zu „Simp“ stehen. Wie die US-Seite Kotaku berichtet, habe Twitch alleine in den letzten 2 Wochen mindestens 15 Emotes zu „Simp“ entweder abgelehnt oder gelöscht.

Twitch begründet es in den Nachrichten an die Streamer damit, dass diese Emotes dazu genutzt werden, andere zu belästigen oder zu mobben.

Einer der gelöschten Emotes von Streamer Fedmyster.

Laut einem Sprecher von Twitch, gehe man gegen Emotes vor, die dazu gedacht sind, andere zu erniedrigen. Offenbar sieht Twitch in diesem „Simp“ eine Erniedrigung.

Die Reaktionen der Streamer, die solche Emotes eingereicht haben, sind einhellig. Es heißt, die Emotes seien gar nicht in böser Absicht entstanden, sondern das waren eigentlich nur Witze, Insider-Jokes, sogar ein Kompliment.

Eine Streamerin, die konstant in der Kritik steht, sie würde zu viel auf Sex setzen.

Einige erfolgreiche Streamerinnen auf Twitch sind ständig in der Kritik, sie würden zu wenige Inhalte bieten und auf sexuelle Reize setzen, um auf Twitch erfolgreich zu sein. Deren Zuschauer werden dann als „Simp“ bezeichnet.

Eine der bekanntesten dieser Streamerinnen ist Alinity – gegen die soll Twitch vorgehen, fordern Kritiker.

