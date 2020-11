Die derzeit laufenden Banns wegen Copyright-Verstößen gehen aber nicht immer nur um Musikrechte. In einem besonders bizarren Fall geht es um die virtuelle Streamerin „Project Melody“. Die nutzt einen virtuellen Avatar, an dem sie angeblich nicht die Rechte habe. Daher behauptet der mutmaßliche Schöpfer „ ihr Körper gehört mir! “

Ich verstehe einfach nicht, warum die Website fast explodieren muss, damit ihr motiviert werdet, mit uns zu kommunizieren und zu sagen, man MÜSSE bald Werkzeuge entwickeln. In letzter Zeit mache ich mir weniger Sorgen darüber, ob ich in Zukunft noch da sein werde, sondern mehr darüber, ob Twitch in Zukunft noch da sein wird.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Wie kommt das bei den Streamern an? Streamer sind nicht glücklich über die Situation und, dass Twitch das Problem wohl in der Vergangenheit wenig ernst genommen hat und selbst Monate nach dem ersten Statement zum Thema im Juni immer noch keine fassbaren Lösungen parat hat. Denn dass Streamer ihre Werke löschen mussten und jetzt eigentlich nur den Rat bekommen haben „Streamt halt keine Musik“, ärgert viele.

Was sollen Streamer jetzt unternehmen? Bis all diese Maßnahmen umgesetzt sind, wird es aber noch dauern. Daher rät Twitch gerade zu den folgenden Maßnahmen, um weiteren Ärger und Banns zu vermeiden:

Das soll besser werden: Derzeit arbeitet man bei Twitch verstärkt an Methoden und Möglichkeiten, solch eine Situation in Zukunft zu vermeiden.

Das sagt Twitch: In einem langen Blog-Post erklärt Twitch die Situation und gibt zu, was man hätte besser machen müssen:

