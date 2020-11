Populärer LoL-Streamer Voyboy wird auf Twitch gebannt – Was steckt dahinter?

Der populäre Streamer Voyboy wurde auf Twitch gebannt. Warum und wie lange, das wusste der LoL-Streamer erst noch nicht. Derweil rätseln seine Fans und Freunde, was dahinter stecken könnte.

Um wen geht es? Joedat „Voyboy“ Esfahani ist ein früherer Pro-Player, der in League of Legends Karriere gemacht hat. Jetzt ist er ein erfolgreicher Streamer und ging bis vor kurzem seiner Leidenschaft zu LoL in Streams nach.

Außerdem wurde Voyboy bekannt, als er mit einem vielgesehen Beitrag im Juli 2020 auf das Fehlverhalten des Streamers Hashinshin aufmerksam machte. Dem wurde pädophiles Vorgehen vorgeworfen und Voyboy bekräftigte diese Vorwürfe, die am Ende zu einem Bann von Hashinshin führten.

Was hat er getan? Doch jetzt scheint es Voyboy selbst erwischt zu haben. Denn kurz nach einem LoL-Stream wurde er anscheinend von Twitch gebannt. Gründe oder die Länge des Banns wurden von Amazons Streaming-Plattform zunächst nicht genannt.

Da sich Voyboy wohl laut eigenen Aussagen nichts aktuelles zu Schulden hat kommen lassen, gab es schnell Reaktionen dazu auf Twitter, wo diverse User sich mit ihm solidarisierten.

Christian Aranda schreibt, dass Voyboy einer der nettesten Leute auf Twitch sei und er verstehe nicht, warum gerade er gebannt wurde.

LoL-Caster Clayton Raines kann es ebenfalls nicht glauben und schreibt auf Twitter, das Twitch wohl Voyboy trollen wolle.

Mittlerweile gab es aber ein Update von Voyboy zu der Sache.

Copyright-Probleme stecken hinter Bann

Was hat es mit den Copyright-Problemen auf sich? In einem Update gab Voyboy bekannt, was wohl hinter dem Bann stecke. Wie schon im Vorfeld vermutet, war es wohl eine Copyright-Beschwerde der Musikindustrie, die zum Bann geführt hat.

Damit ist Voyboy das neuste Opfer einer Entwicklung, die derzeit die Streaming-Szene beschäftigt. Denn da viele Streamer Musik in ihre Streams eingebettet haben, kam es vor kurzem zu ersten Drohungen seitens der Musikindustrie. Denn es handelt sich um urheberrechtlich geschütztes Material und die Steamer hätten es nicht einfach so nutzen dürfen.

Daraufhin löschten viele Streame große Teile ihrer Clip-Bibliothek. Das kommt für viele mit dem Verlust ihres Lebenswerks gleich. Doch anscheinend waren die Sorgen der Streamer berechtigt, denn wie das Beispiel von Voyboy und anderen betroffenen Streamern zeigt, droht in diesen Fällen tatsächlich ein Twitch-Bann.

Voyboy hofft aber nun, dass er schnell die Sache klären und zu Twitch zurückkehren kann. Ein Bann kann sogar passieren, wenn man die Clips gar nicht mehr auf Twitch online hat. So wurde der berüchtigte deutsche Streamer Papaplatte 2020 schon zum 7. Mal gebannt. Die jüngste Aktion war ebenfalls die Folge eines Copyright-Verstoßes.