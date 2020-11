Auf der Livestreaming-Plattform Twitch.tv sind Copyright-Strikes wegen urheberrechtlich geschützter Musik gerade ein großes Thema. Da werden Kanäle gesperrt und Videos gelöscht. Summit1g fürchtet, dass es ihn treffen kann.

Der 33-jährige Jaryd „Summit1g“ Lazar gehört zu den größten Streamern auf Twitch. Sein Kanal erreicht mehr als 5,7 Millionen Follower, seinen Livestreams schauen regelmäßig mehr als 13.000 Leute gleichzeitig zu. Weil er so wahnsinnig viel streamt, ist er regelmäßig auf Kurs, zu den meistgesehenen Streamern eines Jahres auf Twitch überhaupt zu werden.

Er sprach jetzt darüber, wie kurz davor er steht, einen Bann zu erhalten.

Was ist auf Twitch los?

Die Musik-Industrie zielt gerade auf Videos und Clips, die urheberrechtlich geschützte Musik für Zuschauer verwenden

daher löschte Twitch schon tausende Videos und verwarnte die Inhaber der betroffenen Streaming-Kanäle

Auch Videos und Clips auf Twitch, die schon Jahre alt sind, können wegen Copyright-Verletzungen Probleme hervorbringen und dem Streamer einen Strike einhandeln

Nach 3 Strikes innerhalb kurzer Zeit wird der Kanal eigentlich gebannt

Streamer löschen alle möglichen Videos auf Twitch, weil sie Angst vor einem Bann haben

Summit1g erhielt schon 3 Strikes, sorgt sich um Zukunft

Das sagt der Streamer: Seit einigen Jahren ist Summit1g groß und erfolgreich auf Twitch. Seinen Kanal erstellte er im Dezember 2011. Doch auch vor solchen Veteranen macht das Copyright-Strike-System keinen Halt. Der Streamer ist gerade vorsichtig.

Ein Zuschauer fragte ihn, wie gerade die Situation bei seinem Kanal aussieht. Summit1g sagt: „Ich muss ehrlich sein, das wird gerade richtig ernst. Ich wurde jetzt dreimal DMCA’d. Und ich musste E-Mails versenden, in denen ich sage ‚Jo, ich hab den Lösch-Vorgang jetzt gestartet. Die [DMCAs] müssen rückgängig gemacht werden‘. Ich gehe davon aus, dass etwas passiert ist. Denn ich bin nicht gebannt und hab schon 3 Strikes“

Mit DMCA meint man in den USA den „Digital Millennium Copyright Act“. Ein Gesetz, das bei Urheberrechtsverletzungen angewendet wird.

Große Streamer löschen jetzt alle Videos und Clips auf Twitch, weil die Gefahr zu groß ist, wegen Musik, die da irgendwie im Hintergrund lief, gebannt zu werden.

Ist jemand wie summit1g nicht sicher? Ein Zuschauer hatte bei Summit im Stream den Verdacht geäußert, dass die große Beliebtheit seines Kanals ihn vor einem Bann schützen könnte. Schließlich betreibe er einer der größten Kanäle dort. Doch Summit1g erklärt:

Wenn es darum geht, von der Musikindustrie verklagt zu werden oder den Streamer loszuwerden, der diese Klage verursacht, dann, weiß ich nicht, bin ich ein bisschen besorgt. Quelle: Summit1g auf Twitch.tv

So sieht Summit1g seine Lage: Der Streamer erklärte, wie hart ihn so ein permanenter Bann treffen würde. „Es wäre eine ziemliche Wende im Leben, wenn ich plötzlich nicht mehr bei Twitch angestellt wäre.“ Er sei sich nicht sicher, was er danach tun würde.

Ob Summit1g nach seinen Strikes nun gebannt wird, ist noch nicht klar.

Für viele Streamer kamen die Bestrafungen recht überraschend. Denn noch im Juni beruhigte Twitch seine Streamer und erklärte, dass man betroffene Clips einfach automatisch löschen wolle und es dafür keine Strikes geben würde. Doch jetzt wendete sich das Blatt und es hagelt doch Bestrafungen.

Gerade ist die Situation um die Copyright-Strikes auf Twitch undurchsichtig. Selbst die Streamer verstehen nicht so ganz, was da passiert. Teilweise löscht Twitch selbstständig Clips und Videos, in denen urheberrechtlich geschützte Musik gespielt wird. An anderer Stelle rät Twitch seinen Content-Creators: Räumt euer Archiv auf und löscht betroffene Inhalte.