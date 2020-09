Der Streamer Guy „Dr Disrespect“ Beahm hat jetzt auf YouTube erklärt, dass es ihm nicht gut geht. Er kommt mit dem permanenten Bann von Twitch nicht klar. Man hätte ihm alles genommen, was er sich aufgebaut hat und das ohne ihm den Grund zu nennen. Darunter leidet er, die Angst-Schübe kämen in Wellen.

Das ist die Situation:

Dr Disrespect fällt im Stream aus der Rolle, wird persönlich

Das sagt er im Stream: Am Ende seines Streams vom 31. August nimmt sich Dr Disrespect einige Minuten, um mit den Zuschauern zu sprechen. Dabei fällt er aus der Kunstfigur heraus, in die er als Entertainer schlüpft.

Statt großspurig und laut aufzutreten, wirkt er eindringlich und persönlich. Er scheint um Verständnis zu werben. Guy Beahm tut das, was er als Dr Disrespect nie macht: Er gesteht eine Schwäche ein.

Der Mann hinter der Figur: Guy Beahm.

Man merkt, dass er eine Weile braucht, um in Fahrt zu kommen und mit sich ringt. Dann aber sagt er:

„Es ist ein bisschen irre. Ich hab mein ganzes Leben Sport gemacht und war immer in Situationen voller Druck: Freiwürfe, die das Spiel entscheiden. Oder Streaming vor tausenden Zuschauern, wenn es um alles geht. Ich sag euch: Wir haben ein gutes Leben geführt. Ich hab niemals Angst verspürt. Niemals. Ich war einfach: Pff, mir doch egal. Geh aus dem Weg. Wo wir vor dem Bann waren … Wir reden davon, dass wir eine Menge Hindernisse überwunden hatten. Wir waren an einem so tollen Punkt, alle Zylinder feuerten, der Stream fühlte sich unglaublich an. Und das Gefühl, dass einem das genommen wird und nicht zu wissen, warum. Nichts zu erfahren. Nichts gesagt zu bekommen. Boom – alles weg. Alles, was wir aufgebaut haben, alles weg.“ Dr Disrespect

Dr Disrespect sagt, seitdem habe er Angst-Störungen, die in Schüben kommen. Er hat echte Probleme damit umzugehen.

Es macht ihm offenbar zu schaffen, dass ihm in einem Moment alles genommen wurde, was er über Jahre auf Twitch aufgebaut hat.

Die Leute sagten, er solle sich doch freuen, wie super es jetzt auf YouTube laufe und dass er mit Twitch abschließen solle und weitergehen müsse. Aber das könne er nicht.

Früher konnte er das: Von Banns und Rückschlagen habe er sich immer erholt, weil er verantwortlich war, seine Verantwortung akzeptierte und daraus lernen konnte. Es gab immer eine Perspektive.

Das Segment startet ab 3h 57 Minuten:

Doch den Twitch-Bann jetzt könne er nicht akzeptieren, er könne nicht einfach so weitermachen:

„Was soll ich in dem Fall akzeptieren? Es ist nichts da, was ich akzeptieren kann? Ich kann nichts machen.“ Dr Disrespect

Dr Disrespect kann jetzt an keinen Turnieren auf Twitch mehr teilnehmen und auch nicht mehr mit den Leuten von früher spielen, mit denen er immer gezockt hat. Das ist ihm als „gebannter Twitch-Nutzer“ untersagt.

Der Streamer sagt zu seinen Fans die „dunklen Gefühle“ kämen in Wellen. Manchmal werde es Tage geben, in denen er nicht auf der Höhe sei. Er versuche da rauszukommen. Aber er wisse nicht, wie er mit dem Twitch-Bann abschließen und weitermachen solle.

Er möchte es. Er versucht es. Aber er weiß einfach nicht, wie das gehen soll.

Das steckt dahinter: Offenbar macht dem Streamer, der live auf Sendung so von seiner Kraft überzeugt ist, jetzt seine Ohnmacht am meisten zu schaffen. Er hat keine Handlungsmöglichkeit.

In seiner jetzigen Situation, das hat er selbst erklärt, muss er „schweigen und clever“ sein und die Anwälte ihr Ding machen lassen. Er selbst ist zu Untätigkeit verdammt.

Man geht davon aus, dass im Hintergrund sich ein Rechtsstreit oder eine Schlichtung zwischen Dr Disrespect und Twitch anbahnt.

Sonst ist die Kunstfigur Dr Disrespect souverän. Der Bann geht ihm aber an die Nieren.

Bis jetzt ist noch nicht klar, warum Twitch den Streamer gebannt hat. Eine ganze Weile nahmen einige an, da müssten ernste Verfehlungen vorgefallen sein. Aber bis heute ist nichts an die Öffentlichkeit gelangt, das diese These stützen würden.

Es gibt eine andere Theorie, die ein Wirtschafts-Anwalt vertritt. Nach der Theorie ist der Bann von Dr Disrespect eine klare Geschäfts-Entscheidung von Twitch:

