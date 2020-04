Ninja protzt mit absurdem Reichtum, droht Flamern, sie obdachlos zu kaufen

Der durch Fortnite so populäre Streamer, Tyler „Ninja“ Blevins, hat nun Flamern in Valorant angekündigt, er sei so reich, dass er sie leicht zum Schweigen bringen könne. Er werde einfach die Bank kaufen, denen ihr Haus gehört und sie auf die Straße setzen. Es scheint ihn zu nerven, dass er mit Fortnite und Mixer aufgezogen wird.

Das war die Situation: Der Mixer-Streamer Tyler „Ninja“ Blevins war mit den befreundeten Twitch-Streamern Timthetatman und DrLupo in der Beta von Valorant unterwegs. Sie diskutierten Trolle, die ihnen in den Spielen zu schaffen machten, als Ninja in eine Beschwerde ausbrach, die rasch eine seltsame Wendung nahm.

Ninja hat offenbar das Gefühl, wenn er mit Twitch-Streamern spielt, machen die sich über ihn lustig und greifen ihn an. Denn Ninja streamt seit August 2019 nicht mehr auf Twitch, sondern auf Mixer, wo er deutlich weniger Zuschauer hat als früher, aber vermutlich mehr Geld verdient.

Ninja sagt, er bekomme in den ersten zwei Runden jedes Games immer zwei Beleidigungen ab:

einmal etwas über Mixer und ihn

und dann noch etwas über Fortnite und dass er „Müll“ sei

nach den ersten zwei Sachen gehe es dann das ganze Match über weiter mit „Shittalk“ zu Fortnite.

zudem würden die Leute versuchen, ihren eigenen Twitch-Stream bei ihm zu bewerben

Ich kann die Bank kaufen, der dein Haus gehört

Dazu sagt Ninja:

„Kumpel, ich kann wortwörtlich die Bank kaufen, der euer Haus gehört und die da die Hypothek hält und ich kann dich aus dem Haus schmeißen. Dann bist du obdachlos und kannst keinen Scheiß mehr labern, weil du kein Internet mehr hast.“ Tyler „Ninja“ Blevins

So sind die Reaktionen: Timthetatman lacht sich während der Ausführungen von Ninja kaputt. Der hat schon ein Grinsen im Gesicht, während Ninja loslegt, und das wird nur immer breiter.

DrLupo kommt etwas verspätet zu der Party und fragt, was er da grade verpasst hat.

Auf Twitter verbreitet sich der Tweet. Da heißt es, Ninja hätte eine neue Dimension des Trash-Talks erreicht. Mit der Reaktion hätte er Flamer zum Schweigen bracht.

Andererseits sei es auch ein bisschen seltsam, denn Ninja wolle ja immer noch Spenden von Leuten, die ihm zusehen. In der Streaming-Community ist es eigentlich nicht gern gesehen, wenn jemand mit seinem Reichtum prahlt.

Auf reddit glaubt ein Nutzer: Die Streamer, die auf Mixer sind, reagierten dünnhäutig auf solche Angriffe, weil sie es selbst hassen, dort „gefangen“ zu sein.

Twitch-Star Ninja verrät, wie viel Geld er 2018 mit Fortnite verdient hat

Finanzielle Sicherheit gegen Relevanz und Zuschauer getauscht

Das steckt dahinter: Ninja ist in einer seltsamen Situation. Denn mit dem Wechsel von Twitch auf Mixer hat er Gaming-Relevanz, popkulturelle Bedeutung und Zuschauer gegen finanzielle Sicherheit, schieren Reichtum und angenehmere Arbeitsbedingungen eingetauscht:

Man munkelt, er soll auf Mixer etwa 10 Millionen $ pro Jahr verdienen.

allerdings ist seine Zuschauerschaft auch von 77.000 Zuschauern (2018 Twitch) auf etwa 4100 (letzten 7 Tage Mixer) eingebrochen

Ninja wollte der David Beckham des Gamings werden. Auf Mixer scheint er dem Ziel ferner zu sein, als ein Jahr zuvor.

Die Twitch-Streamer, die sich über ihn lustig machen, weil er auf einer vermeintlich irrelevanten Plattform spielt, werden sicher nur ein Bruchteil dessen verdienen, was Ninja dank seines Mixer-Deals am Ende rausbekommt. Das will Ninja sie hier mit diesen Ausführungen wissen lassen.

Wenn er das auch sicher lustig gemeint hat, steckt ein Körnchen Wahrheit drin.

Ninja und shroud waren beide 2019 eine Zeit lang die Nr.1 auf Twitch, sind nun beide auf Mixer.

Zuletzt meinte ein Experte, der ebenfalls mal in der Situation von Ninja war, man fühle sich auf einer solchen Plattform „wie im Gefängnis“ und müsse von außen zusehen wie alle anderen Spaß haben. Gerade jetzt, wo Twitch wegen Valorant boomt, ist das wohl besonders schmerzhaft.

Dennoch sei die Entscheidung von Ninja, auf Mixer zu wechseln, richtig, der mache da „Geld, das für Generationen“ reichen wird. Ob es wirklich genug ist, damit Ninja sich mal eben eine Bank kauft, darf allerdings bezweifelt werden.