Die Streaming-Plattform Twitch erlebt dank des neuen Shooters Valorant einen Boom, die Zuschauerzahlen explodieren. Die ehamligen Superstars von Twitch, Michael „shroud“ Grzesiek und Tyler „Ninja“ Blevins, die auf der Konkurrenz-Plattform Mixer aktiv sind, kommen aktuell überhaupt nicht auf diese Zahlen.

So steht es um Twitch: Die Streaming-Plattform Twitch ist aktuell brutal stark. Grund dafür dürften der Lockdown durch den Corona-Virus und Valorant sein, der neue Shooter von Riot. Wer nämlich in der Valorant-Beta dabei sein will, muss Streamern auf Twitch zuschauen. Nur so gibt es dann mit Glück einen Beta-Zugang.

Allein Valorant wurde in den letzten 7 Tagen knapp 147 Millionen Stunden geschaut. Twitch hat in diesem Zeitraum einen Zuwachs von fast 100 Millionen Zuschauer-Stunden bekommen. 467 Millionen Stunden wurde in den letzten 7 Tagen auf Twitch verbracht.

Streamer wie Jaryd „summit1g“ Lazar oder Timothy „TimTheTatman“ Betar haben hunderttausende von Zuschauer in ihrem Stream. Alle wollen Valorant schauen und die Beta-Keys abstauben. In den letzten 14 Tagen bekam allein summit1g einen Zuwachs von 665% (via sullygnome).

Hier gibt es lange Gesichter: Die ganzen Zahlen von Twitch rücken eine andere Streaming-Plattform ziemlich in den Schatten: Mixer. Dort gibt es keine Beta-Keys für Valorant.

Streamer, wie Ninja und shroud, die vor einigen Monaten ihre Plattform wechselten, träumen aktuell nur von diesen heftigen Zahlen. Ihre Streams werden verhältnismäßig wenig geschaut. Hier gibt es nämlich keinen Beta-Key für Valorant.

shroud und Ninja sind nicht da, wo die Zuschauer sind

Das sind die Zahlen auf Mixer: Die Zahlen auf Mixer zu Valorant ist katastrophal im Verhältnis zu Twitch.

In den letzten 7 Tagen schauten im Schnitt 7.182 Leute auf Mixer Valorant (via mixerstats).

Twitch hingegen hat einen Schnitt von 873.354 gleichzeitigen Zuschauern bei Valorant(via sullygnome). Zur Hochzeit schauten sogar über 1,5 Millionen Leute gleichzeitig zu.

Ninja hat in den letzten 7 Tagen einen Zuschauerschnitt von 4.343. (auf Twitch hatte er 2018 einen Schnitt von 77,719 Zuschauern)

Shroud hat immerhin einen Schnitt von 11,653 gleichzeitigen Zuschauern (auf Twitch hatte shroud 2018 noch 33,473 Zuschauer)

Die Zahlen von Ninja sehen auf Mixer nicht sehr berrauschend aus. Quelle: mixerstats

„Du fühlst dich wie im Gefängnis“, sagt Nadeshot

Das meinen Experten dazu: Die Streamer Jack „Courage“ Dunlop und Matthew „Nadeshot“ Haag haben auf ihrer YouTube-Show darüber geredet, ob Ninja und shroud mit ihrem ihrer Wechsel zu Mixer einen Fehler gemacht haben. Zusammen mit Dr. Lupo, der Gast bei dieser Show war, wurde dann hitzig diskutiert.

Das ist Nadeshot – er versteht die Entscheidung von Ninja und shroud total

Dabei spricht Nateshot dann einen Punkt an, der die Zuschauerzahlen in ein ganz anderes Licht rückt. So sagt er:

Es gibt nichts Schlimmeres, als auf der anderen Seite des Zauns zu sein, wenn alle so viel Spaß haben, mit 100.000 Zuschauern und der gleichen Aufmerksamkeit, die man einst hatte. Was ich [ihnen] sagen kann, ist: Das Geld ist es wert. Das Geld, das sie jetzt verdienen, ist Generationenreichtum. Sie werden in der Lage sein, sich um ihre Kinder und die Kinder ihrer Kinder, zu kümmern, nur weil sie dieses Opfer gebracht haben“. Nateshot in seiner YouTube-Show

Danach sagt er noch, dass es sich zwar anfühle, als würde man in einem Gefängnis sitzen, doch die Entscheidung für den Wechsel war schlussendlich richtig.

In diesem Video wird der Wechsel von Ninja und shroud diskutiert

Wie meint Nateshot das? Hier spricht er das Geld an, was Ninja und shorud bei ihrem Wechsel zu Mixer verdient haben.

Offizielle Zahlen gibt es nicht, doch Experten rechnen mit einem Jahresgehalt von etwa 10 Millionen Dollar. Geld, was Ninja beispielsweise 2018 auf Twitch verdient hat, doch dafür sich selbst als „Sklave des Streams“ hinstellte.

Sein Arbeitspensum dürfte bei Mixer nun sicherlich etwas lockerer sein, denn dort bekommt er das Geld einfach so für seine Streams, egal ob dort nur 4000 Leute zuschauen oder 40.000.

Deshalb ist es durchaus verständlich, dass Nadeshot den Mixer-Streamer Mut zuspricht. Sie haben zwar nicht die riesigen Zuschauerzahlen, wie damals bei Twitch, doch viel Geld verdienen sie damit allemal.

Auch wenn sie jetzt draußen sind und von dort nur reinschauen können, wenn die Party steigt, machen sie das mit vollen Taschen.