Dr Disrespect deutet an, warum er wirklich von Twitch gebannt wurde

Das steckt dahinter : Dr Disrespect deutet indirekt an, Twitch hätte ihn entlassen, weil sie den Exklusiv-Vertrag bereuen, dem sie ihn gegeben haben. Dafür hätten sie lieber „günstigere, neue Streamer“ verpflichtet, die noch nicht so viel für Twitch geleistet haben wie der lang gediente Dr Disrespect.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

In einem Stream Ende September sieht man, wie es in Dr Disrespect brodelt, sich offen zu dem Bann von Twitch zu äußern. Er hält sich aber erneut zurück und sagt, er kann die Wahrheit nicht offen aussprechen. Man müsse mit der Wahrheit „sehr vorsichtig sein, vor allem wenn juristische Dinge in den Weg kommen“. Er wolle sich schon seit langem zu der Angelegenheit äußern, kann das aber nicht.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Der Streamer Guy „Dr Disrespect“ Beahm wurde von Twitch gebannt. Die Plattform gibt offiziell keine Gründe für den Bann an. In einem neuen Stream auf YouTube lässt Dr Disrespect durchblicken, wie sehr es ihn zerreißt, nicht über den Bann zu sprechen. Dann gibt er indirekt einen Hinweis auf den Grund hinter seinem Bann: Twitch wollte Geld sparen.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. − eins = drei

Insert

You are going to send email to