Twitch-Streamer wird bei Event von CoD-Pro gekillt, bis er schreit und jammert

Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Das war die Lehre: TimTheTatman wurde bei dem Event vom Profi-Spieler so vorgeführt, dass er letztlich einsah, warum „Skillbased Matchmaking“ in Call of Duty doch richtig ist:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Das war das Event: Activision Blizzard stellte letzte Woche das 2020er Call of Duty: Cold War in einem Gameplay-Reveal vor. Dazu hatte man einige Streamer und Profis eingeladen, um schon mal reinzuschauen und es anzuspielen.

Der Twitch-Streamer Tim „TimTheTatman“ Betar verzweifelte in einem Event zum neuen Call of Duty: Cold War . Denn ein Profi hatte es auf ihn abgesehen. Gegen den CoD-Crack Scump sah TimTheTatman kein Land. Er flehte, Scump solle doch mal langsamer machen, er sei immerhin schon 30, Papa und kriege eine Glatze.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. fünf × = 25

Insert

You are going to send email to