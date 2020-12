Einigen Streamern sind von den neuen Regeln einfach nur genervt, darunter der große Twitch-Star TimTheTatMan. Der sieht Musik als Teil seiner Art zu Streamen an und will nicht darauf verzichten, sie beim Zocken auch zu hören und zu zeigen.

Das neue Cyberpunk 2077 hat extra deswegen einen „Streamer-Modus“ eingeführt, der geschützte Musik durch andere ersetzt . So sollen Streamer problemlos das neue Spiel zeigen können. Allerdings funktioniert das offenbar nicht ganz so fehlerfrei .

Das führte nach Verhandlungen zwischen Twitch und der Industrie dazu, dass viele Kanäle mit Strikes belegt wurden und Clips gelöscht wurden. In ihrer Panik löschen etliche Streamer einfach all ihre Clips selbst , um keinen Bann zu riskieren.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

In seinem Stream vom 13. Dezember entstand dabei ein Clip, der in kurzer Zeit bereits über eine Million Views und über 100.000 Likes auf Twitter anhäufen konnte. Darin ist zu sehen, wie Jason die neuen Regeln zu urheberrechtlich geschützter Musik auf Twitch umgeht:

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. neun + 4 =

Insert

You are going to send email to