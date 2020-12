Twitch verschärft seine Regeln – Das ist bald im Chat verboten

Einige der Streamerinnen reagieren auf eine Belästigung mit spitzen Reaktionen. Die Streamerin PaladinAmber etwa verspottet freche Zuschauer , die ihr an die Wäsche wollen, indem sie sie direkt anspricht und ihnen zeigt, wie Fehl am Platz ihr Verhalten ist.

Dabei setzt Twitch darauf, dass Nutzer von der Melde-Funktion gebrauch machen, um entsprechendes Fehlverhalten zu melden. Ihr findet die vollständigen Verhaltensregeln (via Twitch ) und weitere Ausführungen zu den neuen Regeln im offiziellen Blog von Twitch (via Twitch ).

Twitch will dabei darauf achten, dass sie den Kontext berücksichtigen. In Communitys, in denen ein wenig „gutmütiges Geplänkel“ dazugehört, soll das dementsprechend in die Bewertung einfließen. Außerdem sei für die Härte der Strafe relevant, ob der Benutzer bereits Strafen erhalten hat und wie viele Meldungen von Nutzern oder Moderatoren eingehen.

