Eine Streamerin auf Twitch hat sich beschwert, dass Zuschauer gerade die Momente von ihr ins Netz stellen, in denen sie sich im Stream bückt oder auch nur vom Platz weggeht. Das ruft die größte Streamerin auf Twitch, Imane „Pokimane“ Anys, auf den Plan.

Das ist die Beschwerde: Die Twitch-Streamerin QuarterJade hat etwa 350.000 Follower auf Twitch, im Schnitt schauen ihr 4.000 Zuschauer zu, wenn sie Valorant spielt oder in Just Chatting unterwegs ist.

Sie beschwerte sich jetzt auf Twitter: Leute würden Clips von ihr machen, wenn sie sich vorne über beugt oder von ihrem Platz weggeht. Wer sowas tue, sei ein „Loser“. Sie habe diese dummen Perverslinge satt und hofft, denen widerfährt ein Unglück.

Es stört sie offenbar, dass in diesem Moment klar wird: Einige Leute schauen ihr nicht wegen ihrer Inhalte zu, sondern reduzieren sie auf ihren Körper. Denn in diesen Clips ist etwa ihr Po zu sehen.

Überhaupt scheint QuarterJade auf „komische Anmachen“ im Twitch-Chat höchst allergisch zu reagieren, wie man in einem Clip sieht.

Ein Twitch-Nutzer sagt, in „echt“ sähe sie viel süßer aus, als auf ihrem Discord-Foto. Das sollte sie doch aktualisieren. QuarterJade macht daraufhin Würge-Laute und fragt, ob der Typ überhaupt je rauskommt.

Ein Clip auf Twitch ist ein Ausschnitt aus einem Live-Stream, der bis zu 59 Sekunden geht. Ein beliebiger Zuschauer kann diesen erstellen und ihn somit hervorheben und betonen. Die besten Clips werden oft zigtausende Male gesehen.

„Vom Stuhl aufstehen ist keine sexuell anzügliche Handlung“

So wird das diskutiert: Schnell ist klar, dass Quarterjade nicht die einzige Frau auf Twitch ist, die dieses Phänomen erlebt. Eine kleinere Streamerin meldet sich und sagt: Sie fand es schon immer seltsam, dass ihr größter Clip nur zeigt, wie sie backt und sich dabei nach vorne beugt. In dem Clip macht oder sagt sie eigentlich nichts (via twitch).

Viele Twitter-Nutzer stimmen QuarterJade zu. Das sei ein ekliges Benehmen, dass „Männer“ in kein gutes Licht rücke.

Ein Twitter-Nutzer widerspricht Quarterjade aber: Das habe sie ja selbst in der Hand, sie müsse nur die Kamera kurz abschalten, wenn sie aufstehe, dann passiere sowas nicht.

Doch die Aussage ruft Pokimane auf den Plan. Die größte Streamerin auf Twitch fragt: Warum müssten denn weibliche Streamerinen, um diese „Creeps“ im Chat herumarbeiten. Vor allem, wenn es ganz einfache Dinge sind, wie aufzustehen.

Das sei doch überhaupt keine sexuelle Handlung, sich einfach nur vom Stuhl zu erheben.

Pokimane spricht da aus eigener Erfahrung. Ein Clip mit den „Kurven“-Momenten von Pokimane kursiert auf YouTube und hat da über 2,1 Millionen Aufrufe. Sie ist wohl die Streamerin, die am meisten mit diesen „Creepy Clips“ zu tun hat.

Pokimane wird häufig damit konfrontiert, sie sei „thicc“, also kurvig.

Die Streamerin Pokimane ist die größte Streamerin auf Twitch.

Clips bestätigen bestimmtes Bild, das manche Männer haben

Das steckt dahinter: Diese Clips, in denen nichts passiert, außer dass eine Streamerin aufsteht und man kurz ihren Hintern sieht, wirken unangenehm, weil das eben so herausgestellt und damit sexualisiert und erhöht wird.

Dieses Phänomen, Frauen auf Twitch so zu sexualisieren, führt zu einem falschen Bild, das dann wiederum zu Anfeindungen führt.

MontanaBlack macht Neandertal-Rufe gegen Frauen

Streamerinnen sind oft für Stunden auf Sendung, in denen sie sitzen und zocken. Der eine Moment, wo sie dann aufstehen oder sich bücken, ist eigentlich nur ein Bruchteil des Streams. Das ist dann aber der Moment, der „geclippt“ wird und im Netz landet.

Daraus entsteht der Eindruck, diese Streamerin setze ihre Sexualität gezielt ein, um Zuschauer zu unterhalten – auch wenn das überhaupt nicht der Fall ist.

Sie war schon häufiger im Fokus von kritischen Fans: Alinity.

Solche Clips und Clip-Zusammenschnitte zeichnen ein verzerrtes Bild einer Streamerin, das dann wiederum für Aufregung sorgt. So wurden etwa von der Streamerin Alinity eine Unzahl von Clips so zusammengeschnitten, dass es aussah, als beschnüffle ihr Hund sie ständig.

Diese Clips bestätigen dann ein vorgefasstes Urteil: Streamerinnen setzen auf Sexualität, um damit Geld zu verdienen.

Um zu vermeiden, dass so ein Bild entsteht, müssten Streamerin jede Sekunde, in der sie live sind, streng kontrollieren, was sie machen, was zu sehen ist, in welchem Blickwinkel die Kamera gerade ist. Das kann man kaum verlangen. Männliche Streamer sieht man während eines langen Streams alles Mögliche machen. Es interessiert da nur niemanden so sehr, dass er eine Clip-Compilation daraus erstellt, weil männliche Streamer gar nicht unter dem Verdacht stehen, irgendwelche Körperteile zu zeigen, um damit zu punkten.

An Pokimane reiben sich viele männliche Content-Creators.

Gerade Pokimane steht bei einigen Männern im Dauerverdacht, irgendwas Gemeines und Sinistres zu planen. Das äußerte sich 2020 in einigen Konflikten. Man warf ihr vor, einsamen Männer schöne Augen zu machen und sie so finanziell auszubeuten.

Pokimane findet diese Vorwürfe extrem daneben:

