Deutsches Twitch-Paar will Hype, erntet Hass – Sogar MontanaBlack ist’s peinlich

Der deutschsprachige Twitch-Kanal Team27 wird gerade auf Twitter kritisiert. Sogar der deutsche Twitch-Streamer Marcel „MontanaBlack“ Eris bezeichnet einen Clip des Streamings-Paar als „unangenehm“ und der muss es wissen.

Was ist das für ein Kanal? Unter dem Namen Team27 streamen Frederic Gruner und Lisa Herbst gemeinsam auf Twitch. Den Kanal gibt es seit dem November 2019. So richtig regelmäßig sind die zwei Streamer aber erst seit September 2020 unterwegs.

In den letzten 90 Tagen hat das Paar 226 Stunden übertragen. Mittlerweile haben sie 8355 Follower gefunden.

Dabei streamen sie fast ausschließlich in „Just Chatting.“ In ihrem neuesten Stream kochten die beiden etwa, meistens sitzen sie aber vor ihrem Bildschirm, sprechen mit dem Chat und interagieren mit den Zuschauern.

Bringt den Hype-Train zum Laufen

Was stört Twitter dem Duo? Am 6. Dezember wurde ein Clip des Duos auf Twitter geteilt. In dem Clip forderten die Streamer die Zuschauer auf, „den Hype-Train“ zu triggern.

Dabei brüllte Moderator Frederic immer wieder in die Kamera, „das müsse doch möglich sein, den Hype-Train zum Laufen zu bringen.“

Die Leute sollten 100 Bits, ein Euro, oder einen Sub spenden, um den Hype-Train in Fahrt zu bringen.

Was ist ein Hype-Train? Ein

Nach dem Start können Zuschauer mit Bits, Abos, Geschenke-Abos oder Prime-Abos das „Hype-O-Meter“ füllen. Der Hype-Train ist dazu gedacht, den Streamern einen Geldregen zu bescheren und die Zuschauer zum Spenden zu animieren. Ein Hype-Train startet auf Twitch , wenn mehrere Zuschauer durch Bits und Abonnements in einem bestimmten Zeitraum einen gewissen Wert erreichen. Streamer können diese Werte selbst innerhalb bestimmter Parameter festlegen.Nach dem Start können Zuschauer mit Bits, Abos, Geschenke-Abos oder Prime-Abos das „Hype-O-Meter“ füllen. Der Hype-Train ist dazu gedacht, den Streamern einen Geldregen zu bescheren und die Zuschauer zum Spenden zu animieren.

So scharf ist die Reaktion auf die Clips: Dieses Verhalten, die Zuschauer um „Spenden“ anzuhauen, wird von der deutschen Community auf Twitter scharf kritisiert.

Es werden weitere Clips gepostet, die das Twitch-Duo zeigen, wie sie sich über Geld-Spenden freuen oder die Zuschauer dazu auffordern, Geld zu spenden:

Da wird schon mal vor Freude in die Kamera geschrien (via twitter).

Oder die Moderatorin fordert: „Jeder habe doch mal einen oder fünf Euro“ (via Twitter).

Die Streamer freuten sich zuletzt, in den Highlights von Twitch aufzutauchen.

Die Twitch-Streamer werden in den Clips in keinem guten Licht dargestellt. In den Kommentaren werden sie mit Spott und Häme überzogen. Auch persönliche Beleidigungen finden sich in den Kommentaren.

Die Clips werden mit der Aufforderung verbunden, das „möglichst oft zu teilen, damit es schnell von Twitch verschwindet.“ Offenbar soll ein Bann angeregt werden.

Den Höhepunkt erreichte der Shitstorm, als der größte deutsche Twitch-Streamer MontanaBlack den Clip auf seinem Twitter-Kanal vor einer Millionen Follower postete mit dem Hinweis, das sei „unangenehm.“ Das löste dann eine weitere Kommentar-Welle mit verletzenden Kommentaren aus. Da fungiert Twitter einmal mehr als virtueller Pranger.

Der Retweet von MontanaBlack tut besonders weh, weil sich der Twitch-Kanal Team27 mit seiner Sprache und Ausrichtung an die Zielgruppe wendet, die MontanaBlack bedient. So reagiert Team27 in Reaction-Streams immer wieder auf Clips von MontanaBlack.

Verstoß gegen ungeschriebenes Twitch-Gesetz

Das steckt dahinter: Das ist ein Beispiel für eine Art ungeschriebene Twitch-Etiquette. Während auf Twitch einige „normale Regeln des Anstands“ ausgesetzt sind und es für viele Leute offenbar völlig okay ist, Körpergeräusche wie Rülpsen oder Furzen ausgelassen zu zelebrieren, gilt es als absolut unfein, Zuschauer um Geld anzuhauen.

Auch im englischsprachigen Teil von Twitch sorgte das Verhalten, „Fans zum Spenden aufzufordern“ für Empörung. Gerade, wenn die Aufforderung von Frauen kommt:

Bezeichnete den Clip als „unangenehm.“

Team27 sorgt bei jener Community für Erregung, die MontanaBlack noch für seine Auftritte verteidigt hat, die zu einem 33-tägigen Twitch-Bann führten. Der Streamer war unter anderem durch die Stadt gelaufen, hatte Frauen gesehen und „Neandertaler-Geräusche“ von sich gegeben:

