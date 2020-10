Ein großer Insider-Bericht weist auf Miss-Stände bei der Streaming-Plattform Twitch hin. Dort soll intern ein frauenfeindliches Klima geherrscht haben. Das wirkte sich auf die eigenen Mitarbeiterinnen aus und erstreckte sich auf die Streamerinnen der Plattform. So sollen Männer bei Twitch etwa überlegt haben, wie man die Streamerin Kaceytron unter einem Vorwand loswird. Die habe zu viel Brust gezeigt.

Woher kommen die Informationen? Die Seite GamesIndustry.biz sagt, sie wurde von einer ehemaligen Mitarbeiterin von Twitch angeschrieben. Die hatte sich über ein Statement von Twitch-Chef Emmet Shear geärgert, wie ernst man „Sexismus“ auf der Plattform nehme.

Die Mitarbeiterin sagt: Es hätte in der Firma selbst über die Jahre einige systemische Vorfälle von Rassismus, Sexismus und Missbrauch gegeben. Man habe solche Vorfälle unter den Teppich gekehrt.

GamesIndustry.biz hat in der Folge mit weiteren Twitch-Angestellten gesprochen, die einige dieser Vorfälle bestätigen konnten. Heraus kam ein umfassender Insider-Bericht, der minutiös zahlreiche Vorfälle schildert, die frauenfeindlich, rassistisch und unappetitlich sind (via gamesindustry.biz).

Gamesindustry.biz ist eigentlich ein Fachblatt, das Interviews mit Entwicklern bringt oder darüber berichtet, wie sich Firmen wirtschaftlich und strategisch aufstellen. Das macht den Bericht umso brisanter.

Wie spricht man bei Twitch über Streamerinnen? Eine Quelle sagt, sie hätte gehört, wie sich Mitarbeiter über die Streamerin „Kaceytron“ unterhalten haben.

Kaceytron war eine Vorreiterin von weiblichen Streamern auf Twitch. Die begann ihre Streaming-Karriere mit WoW im März 2013, mittlerweile ist sie vor allem für LoL bekannt.

Die Quelle sagt: Kaceytron habe intern bei Twitch für eine Menge Unbehagen gesorgt, als sie so populär wurde.

Es heißt, Streamerinnen wären als „Boob Streamers“ von Männern im Büro bezeichnet worden („Titten-Streamer“) und man habe sexistische Witze auf deren Kosten gemacht.

Eine Twitch-Mitarbeiterin sagt anonym:

So soll es Frauen bei Twitch gegangen sein: Auch in der Firma soll ein frauenfeindliches Klima geherrscht haben. Männer hätten über Frauen häufiger als „Bitches“ gesprochen, als „Schlampen.“

Es heißt, Frauen wurden generell als „anders“ angesehen, die man auch anders behandeln müsse. Man habe Frauen bei Twitch nicht ernst genommen und ihnen nicht dieselben Möglichkeiten wie Männern gegeben.

Die Firma habe Frauenfeindlichkeit toleriert.

Allgemein ging es bei Twitch wie bei einem reinen Verein für Jungs zu, gerade am Anfang, sagen die Quellen. Ein Vizepräsident von Twitch hatte bis 2014 auf Twitter einen Namen, der auf sein prächtiges Gemächt anspielte.

Das waren weitere Probleme: Der Bericht umfasst mehrere Seiten und schildert im Detail verschiedene Vorfälle, manche erschreckend plastisch:

Das war ein Einschnitt: Der Insiderbericht räumt ein, dass bereits 2014 einiges anders wurde. Damals kaufte Amazon die Plattform. Damit sei eine „Professionalisierung“ einhergegangen. Twitch begann mehr Frauen einzustellen und Angehörige von marginalisierten Gruppen.

Die meisten krassen Geschichten scheinen aus der Zeit vor und während der Übernahme durch Amazon zu kommen, aber einige Geschichten scheinen auch danach zu spielen. GamesIndustry.biz hält sich bei der zeitlichen Einordnung bedeckt, um die Quellen zu schützen.

Das sagt Twitch dazu: Twitch sagt in einem Statement, dass man jeden Vorwurf dieser Art extrem ernst nimmt. Alle Aussagen, die was anderes behaupten, würden die Kultur, die Werte und die Führung von Twitch falsch darstellen.

Viele dieser Vorwürfe lägen bereits Jahre zurück. Man habe viele Schritte unternommen, um sicherzustellen, dass die Angestellten und die Communitys beschützt und unterstützt sind. So habe man etwa viel in die Personal-Abteilung investiert und neue, diverse Führungskräfte zu Twitch geholt.

Man habe auch einen Prozess entwickelt, der es Mitarbeitern ermöglicht, sich über eine anonyme Webseite vertraulich an eine Dritte Partei zu wenden, die Vorfälle untersucht.

Twitch scheint mit dem Statement anzudeuten, dass sich da offenbar einiges geändert hat, auch wenn sie nicht explizit zugeben, wie schlimm es „früher „war.

Das sagt Kaceytron: Die Streamerin, die explizit in dem Bericht erwähnt wird, sagt jetzt: Sie hatte immer das Gefühl, dass sie klein gehalten und diskriminiert wurde.

Das jetzt aber 5 Jahre danach zu lesen, lässt sie staunend zurück. Einerseits fühlte sie sich niedergeschlagen, andererseits wusste sie immer, dass es stimmt.

Das steckt dahinter: Die Vorwürfe gegen Twitch klingen stark nach dem, was man vor einigen Jahren dem LoL-Entwickler Riot Games vorwarf. Twitch scheint es aber gelungen zu sein, das deutlich länger unter Verschluss zu halten.

Die toxische Kultur, die in den Berichten über Gaming-Firmen geschildert wird, scheint direkt mit dem Gaming zusammenzuhängen. So heißt es etwa von einer Quelle:

„Fast jeder bei Twitch war ein Hardcore-Gamer. Wir waren alle schon lange in diesem Umfeld. Deshalb waren wir so erfolgreich. Wir haben das Umfeld verstanden und hatten eine enorme Leidenschaft dafür, Twitch so erfolgreich zu machen. Aber das hieß auch, dass wir in einem Umfeld waren, in dem toxisches Verhalten normal war. Ich denke, eigentlich alle kompetitiven Gaming-Communitys sind in gewissem Maße toxisch.“

Eine Quelle