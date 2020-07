Der Gaming-Publisher Ubisoft (Assassin’s Creed, Far Cry, The Division) ist in einen Sexismus-Skandal verwickelt. Der Chef-Kreative Serge Hascoët musste gehen. Jetzt taucht ein Insider-Bericht auf, der ein erschreckendes Bild des Gaming-Publishers zeichnet. Frauen sollen systematisch belästigt und klein gehalten worden sein.

Daher kommt der Bericht: Der US-Journalist Jason Schreier ist für solche Insider-Berichte bekannt, in denen er über Monate anonym mit Mitarbeitern einer Firma spricht und dann Dinge veröffentlicht, die von der Firma lieber unter Verschluss gehalten worden wären. Schreier fungiert offenbar für unzufriedene Entwickler als eine Art Kummerkasten, bei denen sie ihren Frust schildern können und wissen, dass sie anonym bleiben.

Schreier hat schon häufiger über Missstände und verunglückte Entwicklungen von Blockbuster-Spielen berichtet, etwa darüber

Der Journalist sagt, er hat mit mehr als 40 aktuellen oder ehemaligen Angestellten von Ubisoft über sexuellen Missbrauch und die Anschuldigungen gesprochen. Der Bericht Schreiers erschien auf der Seite Bloomberg. Wir fassen auf MeinMMO die wesentlichen Aussagen und Informationen zusammen.

The Division 2 gehört zu den Spielen, die auf die berühmte „Ubisoft“-Formel setzen.

Zustände wie im Haus einer Studentenverbindung

Das ist der Kern der Anschuldigung: Der Bericht dreht sich vor allem um Serge Hascoët, den Kreativ-Chef von Ubisoft.

Der sei über Jahrzehnte ein enger Freund des CEOs von Ubisoft, Yves Guillemot (60), gewesen, und genoss absolute Freiheit, zu tun, was er will. Der konnte die Spiele von Ubisoft nach seinem Willen gestalten, freigeben oder stoppen.

Der 55-jährige Serge Hascoët kam 1988 als Spiele-Tester in der Firma. Er habe dann dabei geholfen das „Editorial Department“ zu entwickeln, das jedes Spiel beaufsichtigte. Er war es letztlich, der die Aufsicht über Spiele-Reihen wie Assassin’s Creed, Far Cry oder Watch Dogs hatte.

Serge Hascoët war der Big Boss bei Ubisoft über Jahre. Hier ein Bild von Far Cry 6.

Er sei als „unantastbar“ von den Mitarbeitern angesehen worden, als „goldenes Kind“, der sich alles rausnehmen konnte und das angeblich auch tat.

Er hätte Männer um sich geschart und die hätten sein Verhalten imitiert. Es sei in seinem Team zugegangen wie in einer Studenten-Verbindung, ein reiner Männer-Club mit Pornos auf den Rechnern und geschmacklosen Witzen. Es hätte Meetings in Strip-Lokalen gegeben und es wäre exzessiv getrunken worden. Frauen seien von diesen Meetings ausgeschlossen gewesen, was ihre Karriere behinderte.

Zudem gibt es die Anekdote, dass die Chefin eines Teams einen Vortrag über ein neues Spiel hielt. Als sie den Raum verließ, schaltete Hascoët ein YouTube-Video ein, dass einen französischen Song spielte. In dem Video wurden sexuelle Handlungen mit einer Frau beschrieben, die denselben Namen trug, wie die Team-Leiterin, die ein Spiel vorstellte. Als die wieder in den Raum kam, pausierte er das Video.

Einer der wichtigsten Mitarbeiter von Hascoët, Tommy François, soll eine Frau vier- oder fünfmal zu einem Drink eingeladen haben. Sie habe von ihren Kollegen sexuell eindeutige Nachrichten erhalten, sogar Porno-Videos. Sie meldete angeblich jeden Vorfall bei der Personal-Abteilung. Doch da passierte nichts. Später sei ihr gesagt worden, sie müsse zu einem Ubisoft-Studio in ein anderes Land wechseln, dort hätte man ihr mehrfach gesagt: „Du kannst kein Producer werden – du bist eine Frau.“

Ohnehin wird im Artikel herausgestellt, dass sich viele Frauen mit Beschwerden an die Personalabteilung wanden, von dort aber keine Hilfe erhielten. Ubisoft hätte seit Jahren von den Vorfällen gewusst, heißt es. Mittlerweile wurde auch die Personal-Chefin ausgetauscht.

Odysee hätte weiblicher werden sollen, als es dann tatsächlich war.

Teams wollten seit 2014 Assassin’s Creed weiblicher machen

So hat sich die Kultur auf Spiele ausgewirkt: Laut dem Insider-Bericht hatten die Entwicklungs-Teams einige Mal versucht einen „weiblichen alleinigen Hauptcharakter“ in Assassin’s Creed zu etablieren, der Erfolgs-Serie von Ubisoft:

2014 wollte man schon eine Frau als Charakter fürs Online-Spiel von Assassin’s Creed Unity anbieten, da hieß es aber von oben „Das sei zu viel Arbeit“, die Animation und Kleidung zu erstellen

Bei Assassin’s Creed Syndicate (2015) sollten die Zwillinge gleich viel Präsenz bekommen, doch am Ende kam die Frau Evie zu kurz und ihr Bruder Jacob dominierte das Spiel

Bei Origins (2017) hatte man eigentlich vor, den Helden Bayek überraschend sterben zu lassen und Spieler dann als seine Frau Aya weiterspielen zu lassen, doch die Idee wurde gestrichen

Bei Odysee (2018) lief es genauso: Ursprünglich sollte angeblich Kassandra der einzige spielbare Charakter sein, doch da hieß es von oben: Das sei keine Option

Angeblich seien alle diese Änderungen in den Games ein Zeichen für den Sexismus bei Ubisoft.

Die Anweisungen kamen entweder von Hascoët oder von der Marketing-Abteilung, beide waren der Ansicht, dass sich starke weibliche Protagonistinnen „einfach nicht verkaufen lassen.“

Hascoët und sein Geschmack hätten so einen starken Einfluss auf die Spiele gehabt, dass die Entwickler-Teams das Gefühl hatten, sich total nach seinen Wünschen zu richten, damit ihr Spiel nicht eingestampft wird. So hätte Hascoët eine Abneigung gegen lineares Erzählen und Cutscenes gehabt.

In Syndicate meuchelte man überwiegend als Jacob.

Flops wie Division 2 läuteten das Ende der Ära ein

Das war der Bruch: Im Artikel heißt es, die Handschrift von Serge Hascoët und seine Vorlieben war in jedem Spiel von Ubisoft klar zu erkennen. Das war letztlich die berühmte „Ubisoft-Formel“:

eine riesige Open-World

der Spieler erschließt sich die Welt, in dem er Checkpunkte befreit

er erfüllt eine Vielzahl von Aufgaben und sucht Sammel-Objekte in dieser Welt

Doch 2019 kam der Bruch. Mit den beiden Online-Spielen The Division 2 und Ghost Recon Breakpoint wirkte es so, als hätte Hascoët sein kreatives Händchen verloren. Beide Spiele floppten und blieben unter den finanziellen Erwartungen.

Es hieß dann, Hascoët würde immer ähnliche Spiele entwickeln, eben nach der bekannten Ubisoft-Formel. Als Ubisofts Aktie 2019 um 40% nach den beiden Flops fiel, kam es zu Änderungen.

Hascoët wurden 7 Vizepräsidenten unterstellt, alles Männer, um für mehr Diversität zu sorgen. Darunter auch einige der Männer, gegen die solche Vorwürfe der sexuellen Belästigung im Raum stehen.

Ghost Recon BReakpoint galt als schlimmer Flop 2019

Einer der Angestellten sagt: Das Lieblingswort von Hascoët wäre systemisch gewesen. Der habe darauf bestanden dass die Spiele „systemisch“ seien, dass man mit der Umwelt interagieren und experimentieren kann. Allerdings legt der Angestellte nahe, dass auch die Kultur der sexuellen Belästigung bei Ubisoft „systemisch“; also Teil des Systems war.

Das steckt dahinter: Der Bericht über Ubisoft erinnert stark an die Zustände, die bei LoL-Entwickler Riot Games, geschildert wurden. Auch dort soll es eine toxische Macho-Kultur wie im Haus einer Studentenverbindung gegeben haben. Ein Insider-Bericht und eine Klage von 2 Frauen lösten da offenbar eine Erschütterung aus.

Bei Riot Games hieß es aber, „nur das Hauptquartier“ sei so schlimm – bei Ubisoft kommen erschreckende Berichte auch von den Studios in anderen Ländern. Vor allem in Kanada soll es zu ernsten Vorfällen gekommen sein.

Riot Games kündigte damals eine große Offensive an, um eine andere Kultur ins Studio zu bekommen. Genau das hat jetzt auch Ubisoft angekündigt. Riot hat später 10 Mio $ an Frauen ausgezahlt, die dort gearbeitet haben. Wie das bei Ubisoft weitergeht, wird die Zukunft zeigen.

Abseits der Kultur-Veränderung bleibt die Frage spannend, ob mit dem Wechsel an der kreativen Spitze von Ubisoft man auch tatsächlich von der „Ubisoft“-Formel abrückt, die mittlerweile fast untrennbar mit der Firma verbunden ist.

Riot Games war 2018 in einen sehr ähnlichen Skandal verwickelt.

Der Insiderbericht erscheint jetzt einige Tage, nachdem die Konsequenzen bereits bekannt geworden sind. Ubisoft hat die Entlassung von 3 Mitarbeitern bekanntgegeben, darunter eben auch Hascoët. Jetzt kennen wir die genaueren Umstände, was zu diesen Entscheidungen geführt hat:

