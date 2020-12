Das Titelbild stammt aus dem Video „Tillis Discussees Fight for Senate Majority at Fayetteville Rally“ der Plattform YouTube.

Kritik am Senator: Wie The American Prospect berichtet, soll der Senator Thom Tillis in den letzten Jahren für seine Kampagnen Unterstützung von über 100.000 Dollar von Firmen wie Sony Pictures, Universal Music Group, Salem Media Group und Warner Music bekommen haben.

Was steckt noch in dem Vorschlag drin? Neben dem Vorschlag rund um die Straftat bei Urheberrechtsverletzungen wurde der Gesetzesentwurf mit weiteren Anpassungen gebündelt.

Was ist passiert? Im Rahmen eines „must pass“-Bills – einer Gesetzesvorlage, die wichtig ist, um den Kongress am Laufen zu halten – wurden verschiedene Maßnahmen gebündelt, die vom Kongress diskutiert und verabschiedet werden könnten.

