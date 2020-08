Mit Scheitern erfolgreich: Twitch liebt es, wenn TimTheTatman in Fall Guys verliert

Der prominente Twitch-Streamer Timothy „TimTheTatman“ Betar profitiert aktuell besonders vom Hype rund ums Battle Royale Fall Guys. Das ist beeindruckend, denn er ist nicht sonderlich gut in dem Spiel.

So steht es um TimTheTatman:

Der Streamer ist seit Jahren eine feste Größe auf Twitch und im Schnitt schauten ihm in den letzten 90 Tagen etwa 33.000 Zuschauer zu

TimTheTatman war in der Hochzeit von Fortnite oft mit Ninja zusammen unterwegs und erlangte dadurch viel Popularität

Zuletzt zockte er vor allem Call of Duty: Modern Warfare und sorgte dort für zahlreiche spektakuläre Aktionen

Nun taucht er voll in die Welt von Fall Guys ab und seine letzten Streams waren deutlich erfolgreicher

TimTheTatman ist durch Scheitern in Fall Guys erfolgreich

So entwickeln sich die Zahlen: Die letzten Streams von TimTheTatman waren seine erfolgreichsten Streams seit April dieses Jahres. Wir blicken auf die Daten (via Sullygnome):

Am 17. August schauten zeitweise über 129.000 Leute zu, am 18. August waren es sogar über 143.000 Zuschauer gleichzeitig.

Im Schnitt schauten ihm alleine am 17. August 88.000 Zuschauer gleichzeitig zu.

In den letzten 7 Tagen ist TimTheTatman der erfolgreichste Streamer zu Fall Guys auf Twitch – er hat die höchste Watch Time und im Schnitt die meisten Zuschauer

Die orangen Flächen sind seine Streams zu Fall Guys. Quelle: Sullygnome

Warum ist TimTheTatman so erfolgreich? Der Streamer ist mit seinen Streams zu Fall Guys so erfolgreich, weil er immer wieder scheitert. Das wurde mittlerweile schon zu einem Running Gag in den sozialen Medien.

Es gab zahlreiche Tweets von Fall Guys selbst, die sich über das Scheitern von TimTheTatman lustig machen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Der Twitter-Account von Twitch lud auch ein Video von mehreren Ausrastern des Streamers hoch und schrieb dazu: „Wir drücken dir die Daumen.“

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Neben der medialen Aufmerksamkeit sind auch noch zahlreiche bekannte Streamer bei TimTheTatman zu sehen. So zockte er zusammen mit Ninja, Cloakzy und DrLupo, die ebenfalls eine große Fangemeinde haben.

Das macht den Reiz von Fall Guys aus: Das Scheitern von TimTheTatman steht exemplarisch für tausende Spieler, die in Fall Guys unterwegs sind. Immerhin kann am Ende einer Runde nur einer gewinnen und dutzende Mitspieler scheiden aus.

Der E-Sports-Journalist Rod Breslau beschrieb den Reiz von Fall Guys vor einigen Tagen wie folgt:

Egal, ob es Fall Guys, Jump King oder Getting Over It ist – dabei zuzusehen, wie Leute versagen und darüber völlig ausrasten, ist genauso unterhaltsam oder sogar unterhaltsamer, als dabei zuzuschauen, wie Spieler gottgleich auftreten. Rod Breslau

Das Scheitern von TimTheTatman ist also genau das, was die Zuschauer sehen wollen. Die Ausraster und die Sprüche hämischer Mitspieler sind die eigentliche Unterhaltung von Fall Guys.

TimTheTatman ist dabei nicht der einzige Spieler, der in Fall Guys ausrastet. Der Streamer xQc wurde von einem Troll fies belästigt, doch rächte sich daraufhin spektakulär an ihm.