Fall Guys: Ultimate Knockout ist ein Ort, an dem unverhohlene Schadenfreude und pures Trolltum einen Platz haben. Das musste ein Troll erfahren, der sich mit dem berüchtigten Twitch-Streamer xQc angelegt hatte.

Um wen geht es? Félix „xQc“ Lengyel ist ein erfolgreicher und berüchtigter Twitch-Streamer, der vor allem für sein feuriges Temperament und seine Wutausbrüche bekannt ist.

Daher kann er mit mutwilligen Störungen seiner Streams nicht gut umgehen und Stream-Sniper, also Typen, die ihm zuschauen und ihn dann live absichtlich im Spiel behindern, kann er nicht abhaben.

Dennoch hat es ein Spieler in Fall Guys, dem quietschbunten und abgefahrenen Battle-Royale, versucht und xQc regelmäßig im Spiel behindert – So sehr, dass xQc selbst ihn schon als Sniper bezeichnet. Er hatte es geradezu auf den Avatar von xQc abgesehen, wenn immer er ihn identifizieren konnte, blockierte er ihn gezielt, um ihn den Sieg zu versauen.

So kannte man xQc als Overwatch-Profi: schreiend.

Streamer xQc dreht den Spieß um

So rächte sich der Streamer: Als xQc erkannte, das der Typ, der ihn ständig behindert, wohl ein Stream-Sniper war, machte er es sich zur Lebensaufgabe, ihn kaputt zu trollen. Dazu drehte er den Spieß einfach um.

Denn anstatt sich – wie bisher – von dem Typen behindern zu lassen, lauerte er ihm vor der Ziellinie auf und hielt ihn einfach fest. Scheinbar endlos rangen die beiden kleinen Kartoffelmännchen erbittert darum, wer weiterlaufen durfte. Dabei bugsierte xQc den Gegner so lange herum, bis der unglückliche Stream-Sniper ungünstig abprallte und wie eine hilflose Kartoffel in den Schleim und damit aus dem Spiel purzelte.

„Das haste verdammt nochmal verdient“ rief er dem just ausgeschiedenen Gegner noch hinterher, als dieser elends im Schleim versank.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitch Inhalt

So feierte xQc seinen Sieg: Die ganze Szene war der gerechte Lohn für die fiesen Stream-Snipereien des Gegners und xQc feierte es auf die ihm eigene, temperamentvolle Art mit einem Ausbruch von Emotionen und wüsten Worten: „Verdient hast du das! F*ck dich! Ich hab dich absolut abgeschlachtet!“

Die Moral von der Geschicht: Legt euch nicht mit Typen wie xQc an, denn die lassen sich sowas nicht lange bieten. Allerdings ist ein gewisses Maß an Trolling und Schadenfreude in Fall Guys ein Teil des Spielprinzips und wenn jeder nur brav ins Ziel wackelt, macht eine Runde Fall Guys nicht im Ansatz so viel Spaß, als wenn jeder nach Leibeskräften versucht, seine Konkurrenten in ungünstige Situationen zu bringen. Anderen beim Versagen zuzusehen, ist ein großer Reiz bei Fall Guys.