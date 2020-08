In Fall Guys: Ultimate Knockout kämpft ihr gegen 59 andere Spieler. Dabei versucht ihr als erster das Ziel zu erreichen, wobei Hindernisse und die anderen Spielern genau das verhindern möchten. All das findet in verrückten Szenarien und knallbunter Optik statt und erinnert dabei an die erfolgreiche Serie " Takeshi’s Castle" . Fall Guys erschien am 4. August und war direkt ein großer Erfolg auf Steam. Derzeit könnt ihr es als PS-Plus-Besitzer sogar kostenlos spielen.