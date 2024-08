Fortnite ändert eine grundlegende Regel des Battle Pass, die seit fast 7 Jahren besteht

In Fortnite gehören Battle Passes schon seit vielen Jahren zum bekanntesten Feature. Mit wenig Geld sichert ihr euch kosmetische Items, die jedoch nach Ablauf der Seasons nicht mehr ergattert werden können. Auf dieses FOMO-System beharrt Epic Games schon seit fast 7 Jahren, doch bald könnte sich das ändern.

Was möchte Epic Games ändern? Battle Passes sind in Fortnite an FOMO geknüpft – der Angst, Dinge zu verpassen. Aus diesem Grund sind sie nur temporär aktiv und verschwinden dann für immer im Tresor. Neue Spieler haben deshalb nicht die Möglichkeit, Skins aus alten Battle Passes zu erlangen.

Damit soll aber bald Schluss sein. In einem neuen Blog-Post von Epic Games (via fortnite.com) spricht das Team über den Plan, das System hinter zukünftigen Battle Passes zu ändern. Sie sollen nicht mehr limitiert sein, sondern nach dem Verstreichen von mindestens 18 Monaten nach dem Ablauf der Season im Item-Shop landen. Wie das System funktioniert und was ihr wissen solltet, erfahrt ihr hier.

Kein FOMO mehr für neue Battle Passes

Wie wird das System funktionieren? Laut Epic Games möchte das Team damit den Spielern ermöglichen, verpasste Items und Skins zu ergattern. Zukünftige Battle Passes nach Chapter 5 Season 3 können dann in Teilen im Item-Shop angeboten werden. Zu den Items gehören Outfits, Rücken-Accessoires, Spitzhacken, Emotes, Instrumente, Aufkleber, Lackierungen, Ladebildschirme, Bannersymbole und mehr.

Die Items von diesen Battle Passes können jedoch erst in den Shop gelangen, wenn vom Ende eines Battle Passes bis zu 18 Monate gewartet wurde – also insgesamt eineinhalb Jahre.

Stile für Items sollen zudem im Shop angeboten werden, dazu gehören auch Quest-spezifische Items und auch Bonus-Stile.

Wann startet das neue System? Der Post spricht von zukünftigen Battle Passes, rechnet also damit, dass erst Chapter 5 Season 4 damit gemeint ist.

OG-Spieler bleiben OG

Was ist mit Battle Passes aus von Chapter 1 und darüber? Fans, die lange dabei sind, jedoch die eine oder andere OG-Season verpasst haben, gehen leider leer aus. Ikonische Skins wie der Besucher, der Eiskönig oder Omega bleiben von der Änderung unbetroffen und hinter FOMO verriegelt.

Was bedeutet OG? OG bedeutet Original Gangster und beschreibt in der Fortnite-Szene jemanden, der schon von Anfang an dabei ist. Dieser Spieler ist ein Sammler, besitzt meist ikonische Skins wie Omega oder den Eiskönig und prahlt mit diesen in seinen Matches.

Es ist überraschend, dass Epic Games nach fast sieben Jahren sein System in Bezug auf FOMO lockert. Wer weiß also, ob nicht doch irgendwann noch ältere Skins in den Shop kommen könnten, um Profit rauszuschlagen.

Beachtet jedoch, dass Epic Games selbst klarstellt, dass sie keine Garantie geben, ob wirklich jeder Skin oder jedes Item im Shop erscheint. Es besteht nur die Möglichkeit. Mehr zu Fortnite findet ihr hier: Fortnite bringt Skin zurück, den sie nie wieder verkaufen wollten – Wer sofort zuschlug, ist ein verdammter Glückspilz