Fortnite: Spieler bereuen so viel Geld für Skins ausgegeben zu haben, die sie nie tragen

Fortnite existiert schon seit 6 Jahren und wer seit Anbeginn dabei ist, besitzt jetzt eine riesige Sammlung voller Skins im Spind. Viele Spieler fragen sich aber nun nach all den Jahren, warum sie leichtfertig so viele Skins gekauft haben, obwohl sie nur einen Bruchteil davon spielen.

Worüber diskutieren die Fans? Auf Reddit tauchte ein Post über Skins auf. Der User Mister-Squidward fragte in die Menge der Reddit-Community, ob er dumm sei, denn er habe 236 Skins gekauft, benutze aber davon nur 15-20 Exemplare aus seiner Sammlung.

Der Thread ging in nur 2 Tagen mit 4000 Upvotes durch die Decke und regte sogar in den Kommentaren viele Spieler an, ihre Meinung zum Spind des Beitragserstellers abzugeben. Viele sind in derselben Lage, doch einige Fans können die ungezügelte Kauflust von Mister-Squidward sogar erklären.

FOMO und Exklusivität der Skins

Wie haben sich Fans darüber geäußert? In den Kommentaren lassen sich viele Stimmen vernehmen, die selbst eine große Sammlung an Skins besitzen, jedoch nur wenige davon spielen. So schreiben Fans wie folgt:

„Ehrlich gesagt, wenn ich zurückgehen könnte, würde ich selten Skins kaufen und stattdessen alle Battle Passes machen […]“ – meint bellydrumgigaimpact

„Du und ich, beide. Ich habe ungefähr 300 (Skins), was ich gerne mache, ist, Skin nach dem Zufallsprinzip auszuwählen, damit er sich jedes Spiel ändert“ – rät ihm Disastrous_Duck_3252

„Ich besitze mehr und mehr als die Hälfte der Zeit verwende ich nur Rick.“ – gesteht KingOfMasters1000028

„Ich, der 620 hat und nur 1 verwendet (Color Crush)“ – gibt scuffedoncringe zu

Trotz dessen lässt sich der Kaufdrang in Fortnite auch erklären und das in Form von FOMO, wie Reddit-User fmxrcuryy sich eingesteht. Der Shop von Fortnite rotiert jeden Tag zu einer bestimmten Zeit durch. Einige Skins erscheinen öfter über mehrere Wochen, andere wiederum sind exklusiv und können nur an bestimmten Tagen gekauft werden, ehe sie in den Tresor für mehrere Jahre geschoben werden.

Das sorgt bei vielen Spieler für den Kaufdrang, denn man möchte sich den einen Skin sichern, den man sonst verpassen würde. Man könnte sich das sonst nie verzeihen, wenn man diesen einen Skin nicht zur Auswahl hätte, wenn man diesen mal benutzen möchte.

Auch euer MeinMMO-Autor Christos Tsogos hat tief in die Tasche gegriffen und besitzt über 300 Skins, benutzt davon aber nur einen. Die Hälfte davon sind Shop-Skins. Würdet ihr mich also jetzt fragen, ob ich soviel Geld erneut in Fortnite stecken würde, würde ich mein Geld lieber anlegen oder sparen. Trotz dessen hab ich nun eine ansehnliche Sammlung und hoffentlich kann ich sie auch nach 5 Jahren noch bestaunen.

Wie viele Skins besitzt ihr und bereut ihr es soviel Geld in Fortnite gesteckt zu haben? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

