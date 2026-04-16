Fortnite: Server Down für Update 40.20 – Alles zu Status, Dauer, Leaks und Patch Notes im Live-Ticker

Fortnite wird heute, am Donnerstag, dem 16. April 2026, für einen Patch heruntergefahren. Was ihr zu Version 40.20 wissen solltet, erfahrt ihr bei MeinMMO.

08:00 Uhr Guten Morgen und willkommen zu unserem Live-Ticker. Bald startet der Server Down und in der Zwischenzeit könnt ihr euch dann nicht mehr einloggen. In der Zwischenzeit versorgen wir euch bald mit den neuesten Leaks zum Update – bleibt also dran!

Was passiert beim Server Down? Die Server werden heruntergefahren. In dieser Zeit könnt ihr Fortnite nicht spielen.

Wann startet der Server Down in Fortnite? Die Server werden am 16. April 2026 um 10:00 Uhr heruntergefahren. Kurze Zeit vorher (etwa eine halbe Stunde, also gegen 09:30 Uhr) wird das Matchmaking deaktiviert (Quelle: x.com).

Wann kann ich wieder Fortnite spielen? Das hängt von der Größe des Updates sowie der Dauer der Downtime ab. Es handelt sich hierbei um ein größeres Update, rechnet also mit voraussichtlich ein bis drei Stunden oder mehr.

Was sagen die Patch Notes? Noch gibt es keine offiziellen Details zu den kommenden Patch Notes. Sollte Epic Games diese teilen, werden wir diesen Part ergänzen.

Video starten Fortnite zeigt seinen neuen Battle Pass für Chapter 7 Season 2 im Launch-Trailer Autoplay

Fortnite: Patch 40.20 – Was sagen Leaker?

Was erwartet mich mit dem kommenden Update? Der Leaker Shiina hat auf x.com schon einige Vermutungen geäußert, was genau im Update drinstecken könnte. Mit folgenden Dingen könntet ihr laut ihm rechnen:

Laufey Collab (Festival Headliner)

Summerset

Reddysh

Moxie Skins – Showdown Act 2 (New Infinity Blade)

Karaoke Festival Mode

STW Free-To-Play

Ninjago Wave 2

Liv Morgan & Steve Austin

V-Bucks Quest Pack

New Elite Reload Map

Das waren erstmal alle wichtigen Infos, die ihr im kommenden Update erwarten könnt. Eine der größten Änderungen stellt der kostenlose Modus von STW, dem PvE-Modus von Fortnite, dar. Jeder kann sich dann gegen unendliche Zombie-Horden beweisen und Missionen abschließen.

Wir werden den Server-Down live für euch mitverfolgen und euch mit den wichtigsten Infos und Leaks versorgen. Habt ihr erst jetzt mit Fortnite gestartet und seid noch ein blutiger Anfänger? Dann haben wir für euch 6 Tipps, die euer Können in dem Spiel verbessern: 6 schnelle Tipps in Fortnite, die euch sofort besser machen