Fortnite bringt Skin zurück, den sie nie wieder verkaufen wollten – Wer sofort zuschlug, ist ein verdammter Glückspilz

Epic Games hat bei seinem Online-Shooter Fortnite einen Fehler gemacht, den man nie begehen wollte: Ein Skin aus dem Jahr 2019, der eigentlich streng limitiert und nur für 3 Tage zu kaufen war, tauchte jetzt erneut im Shop auf. Wer dort zugriff, erweist sich jetzt als Glückspilz.

Was ist das für ein Skin?

Der Skin heißt „The Paradigm“. Die Figur war Teil der “Die Sieben”.

Er war für nur 3 Tage im Oktober 2019 zu kaufen. Damals hieß es: Es sei ein „exklusives Item“, das nur für wenige Tage angeboten wurde und danach nie wieder.

Doch nun war „The Paradigm“ nach einem Update des Fortnite-Cash-Shops wieder im Angebot.

Skins in Fortnite sind kosmetische Outfits, welche das Aussehen der Spielfigur ändert. In Fortnite ist das ein Riesending. Denn gerade Skins, die nicht viele Spieler haben, die man daher nur selten sieht, wirken besonders und sorgen für Aufmerksamkeit. Ein exklusiver und limitierter Skin wie The Paradigm weist seinen Besitzer als Veteranen aus, der schon seit 2019 Fortnite spielt.

Epic Games wollte Spielern den Skin wieder wegnehmen

Das war die Reaktion von Epic Games: Epic Games fiel der Fehler kurze Zeit später auf. Sie nahmen den Skin „The Paradigm“ aus dem Shop und erklärten um 4 Uhr morgens am 7. August:

Das sei ein Fehler gewesen und absolut nicht geplant

Man werde Spielern, die „The Paradigm“ gekauft haben, den Skin aus dem Spind holen und ihnen die V-Bucks ersetzen

Das sollte innerhalb einer Woche passieren

So reagierten Spieler: Die Entscheidung von Epic Games führte zu einer Reihe von Diskussionen bei den Spielern:

Es sei doch falsch, jetzt die Spieler für einen Fehler zu bestrafen, den die Entwickler begangen hätten. Es könnte ja sein, dass sich Spieler extra V-Bucks für Echtgeld gekauft haben, nur um den Skin zu bekommen – das Geld sei jetzt aber weg.

Mit der Aktion bestrafe man, neue Spieler. Es sei doch ein ganz anderes Spiel als damals, im Jahr 2019. Da müsse man auch überarbeiten, was exklusiv ist.

Überhaupt sollte das mit den exklusiven Skins aufhören.

Epic Games zeigt sich gnädig, macht Käufer des Skins zu Glückspilzen

Das war der Ausgang: Epic Games ließ sich tatsächlich belabern und änderte seine Entscheidung noch mal. Nur anderthalb Stunden nach der ursprünglichen Entscheidung verkündete man dann:

Wer den Skin „The Paradigm“ jetzt gekauft hat, kann ihn behalten

Er bekommt aber trotzdem die V-Bucks zurück, die er für ihn gezahlt hat

Außerdem bekommt jeder, der den Skin 2019 gekauft hat, die Möglichkeit, den Skin heute zurückzugeben – Wenn er sich aber dazu entscheidet, den Skin zu behalten, erhält er zudem eine neue, exklusive Variante

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Fortnite ist in einigen Aspekten ein besonderes Spiel. So erzählt man seine Story oft über die Skins oder über mysteriöse Ladebildschirme oder Veränderungen in der tatsächlichen Spielwelt. 2018 trieb man dieses Storytelling auf die Spitze, als man im Hintergrund eine komplexe Story nur über die Ladebildschirme erzählte: Fortnite erzählt seit 2 Monaten eine geheime Story – Kaum wer kriegt’s mit