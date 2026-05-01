Ein MMO zahlt jetzt Spielern 68.000 Euro, weil sie das Spiel viel cooler gemacht haben

Entwickler haben Fans dafür bezahlt, dass sie Mods für EVE Frontier entwickeln. Insgesamt geht es um 80.000 US-Dollar, die man an verschiedene Personen ausgezahlt hat. Modifikationen sind in der Welt von EVE Frontier ausdrücklich erlaubt.

Was ist das für ein Spiel? Eve Frontier ist ein Survival-MMO, welches im gleichen Universum wie das bekannte MMO EVE: Online spielt und stammt obendrein von den gleichen Entwicklern, CCP Games. Eve Frontiert befindet sich noch in der Entwicklung und ist ein Buy2Play-Titel. Das heißt, ihr müsst etwa 40 Euro für den günstigsten Starter-Zugang ausgeben.

Eine Besonderheit an dem Spiel ist der Fokus auf Mods. So nutzt EVE Frontier die Blockchain-Technologie, um serverseitiges Modding anbieten zu können. Mods sollen durch die Technik nicht nur für einen Spieler, sondern für alle Personen auf dem Server gelten. Wie diese Modifikationen in EVE Frontier genau funktionieren, lest ihr auf MeinMMO nach.

Video starten EVE Online zegt mit Legion seine neueste Erweiterung passend für Neulinge Autoplay

CCP Games verteilt insgesamt 80.000 US-Dollar an Entwickler von Modifikationen

Was wurde jetzt ausgezeichnet? Die Entwickler hatten einen Mod-Contest rund um Eve Frontier ausgerufen und haben dafür ein Preisgeld von insgesamt 80.000 US-Dollar ausgerufen (etwa 68.000 Euro). Das war der sogenannte EVE Frontier Hackathon 2026.

Jetzt wurden laut PCGamer die Gewinner von CCP Games ausgewählt: Der Gewinner, CradleOS, erhielt 25.000 Dollar für seine Modifikation (die eigentlich ein Tool ist), während die restlichen 55.000 Dollar unter den anderen Gewinnern aufgeteilt wurden:

CradleOS: Eine maßgeschneiderte Benutzeroberfläche und ein System zur Verwaltung, Koordination und Steuerung von Ressourcen und Territorien im Spiel, ergänzt durch eine im Universum angesiedelte Geschichte über eine mysteriöse KI.

Blood Contract: Ein Kopfgeldsystem, mit dem PvP-Quests für andere Spieler erstellt werden können.

Civilization Control: Eine ähnliche, aber scheinbar weniger weitreichende Benutzeroberfläche zur Verwaltung von Territorien und Vermögenswerten in Frontier, mit Schwerpunkt auf Nutzungsberechtigungen für Weltraumstrukturen wie Tore oder automatische Geschütztürme.

Wie kann man die Mods ausprobieren/installieren? Im Gegensatz zu anderen Spielen, wo ihr Mods extern herunterladen und anschließend installiern müsst, sind hier Modifikationen direkt in die Infrastruktur des Spiels integriert. Die Spieler können mit den von anderen in der Spielwelt erstellten Systemen interagieren, diese nutzen oder darauf aufbauen. Das System nennt sich Smart Assemblies und mehr Informationen dazu findet ihr direkt auf der Hersteller-Webseite.

Die Entwickler von Crimson Desert, Pearl Abyss, haben das Studio hinter dem Sci-Fi-MMO EVE Online übrigens vor kurzem verkauft – an das Studio selbst. Doch so richtig gelohnt hat sich das für Pearl Abyss nicht. Mit dem Verkauf soll man einen Millionenverlust gemacht haben. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: Entwickler von Crimson Desert verkauft sein riesiges Sci-Fi-MMO, macht damit Millionenverlust