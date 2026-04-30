Entwickler von Crimson Desert verkauft sein riesiges Sci-Fi-MMO, macht damit Millionenverlust

Die Entwickler von Crimson Desert, Pearl Abyss, haben ihr Sci-Fi-MMO Eve Online nach 8 Jahren verkauft. Dabei machen sie jedoch einen Millionenverlust.

Wie ist der Stand bei EVE Online? Am 30. April 2026 gab der Entwickler Pearl Abyss bekannt, dass das MMORPG EVE Online verkauft wurde.

Im Jahr 2018 kauften sie das Studio CCP Games, das seit 2003 an EVE Online arbeitet, für 425 Millionen Dollar (ca. 362 Millionen Euro). Davon sollen 225 Millionen eine direkte Zahlung und 200 Millionen eine aufgeschobene, leistungorientierte Zahlung gewesen sein (via variety.com).

Jetzt wurde EVE Online für 120 Millionen Dollar (ca. 102 Millionen Euro) zurück an das Management von CCP Games verkauft. Diese Entscheidung sei nach einer sorgfältigen Prüfung der mittel- bis langfristigen Wachstumsstrategie beider Unternehmen getroffen worden (via invenglobal.com).

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EVE Online sorgte für Verluste bei Pearl Abyss

Warum wurde EVE Online genau verkauft? Laut der Seite invenglobal.com habe die Übernahme von CCP Games die Finanzstruktur von Pearl Abyss belastet. Als Grund werden anhaltende operative Verluste von CCP Games genannt.

Experten und Analytiker sollen den Verkauf als ein sehr positives Signal bewertet haben. Pearl Abyss habe sich von einer verlustbringenden Tochtergesellschaft verabschiedet, die die Geschäftszahlen über Jahre hinweg negativ beinflusst hatte.

Hat Pearl Abyss während der Zeit Wert durch CCP Games erhalten? Pearl Abyss erklärte, sie haben während der Besitzzeit dennoch einen klaren Wert erhalten. Besonders von CCP Games’ langjähriger Erfahrung, dem Betrieb einer globalen Flaggschiff-Marke über zwei Jahrzehnte hinweg und beim Erhalt einer leidenschaftlichen Community.

Zusätzlich wollen die beiden Studios eine freundschaftliche Beziehung aufrechterhalten und Pearl Abyss erklärte, dass beide Unternehmen weiterhin für mögliche Kooperationen offen seien.

Zuletzt hat Pearl Abyss mit Crimson Desert den neuesten Rollenspiel-Hit erschaffen. Mittlerweile konnte das Spiel über 5 Millionen Mal verkauft werden. Crimson Desert ist sogar so erfolgreich, dass selbst der Premierminister von Südkorea seine Meinung abgegeben hat: Crimson Desert ist so erfolgreich, dass sogar der Premierminister von Südkorea seine Meinung abgibt