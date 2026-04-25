Crimson Desert ist so erfolgreich, dass sogar der Premierminister von Südkorea seine Meinung abgibt

Crimson Desert ist weiter auf Erfolgskurs und hat nun sogar die südkoreanische Regierung zu einem Statement gebracht. Der Premierminister kündigt Verbesserungen für Entwickler an.

Wie ist der Stand bei Crimson Desert? Das Spiel von Pearl Abyss wird weiter fleißig mit Updates und Patches versorgt und entwickelt sich, sehr zur Freude der Spieler, zum Positiven. Erst der letzte Patch 1.04 brachte die heiß ersehnten Schwierigkeitsgrade.

Am 15. April 2026 verkündeten die Entwickler auf x.com, dass die Grenze von 5 Millionen verkauften Exemplaren überschritten wurde. Das sorgte dafür, dass sich die südkoreanische Regierung dazu berufen fühlte, einen Kommentar abzugeben.

Auf x.com äußerte sich der Premierminister Kim Min-seok zum Erfolg und kündigte an, dass sich das Land zukünftig noch stärker Spielen widmen will.

Video starten Crimson Desert: Launch-Trailer zeigt neue Bosse, Drachen-Action und den Sturm auf einen fahrenden Zug Autoplay

Nur Lob für Crimson Desert

Was sagt der Premierminister? Natürlich ist Crimson Desert nun ein Aushängeschild für Südkorea, das vom Premierminister nichts als Lob erhält.

Eine lebendige Spielwelt, die von Anfang bis Ende mit eigener Technologie erschaffen wurde, grafisch fotorealistische Qualität und aktive Kommunikation haben die Herzen von Spielern auf der ganzen Welt erobert. Durch die natürliche Integration koreanischer Elemente wie Taekwondo und koreanische Küche wurde ein neues Kapitel für K-Content eröffnet. Kim Min-seok auf X

Dass Crimson Desert derart gut bei den Spielern ankommt, sei ein Wendepunkt für die Spieleindustrie Südkoreas.

Der Premierminister kündigt an, dass sich seine Regierung ihrer Verantwortung bewusst sei. Zukünftig soll die Branche noch mehr unterstützt werden und ein Umfeld geschaffen werden, in dem Spiele aus Südkorea als Teil des weltweit boomenden K-Contents florieren können.

Wie genau die Pläne aussehen, hat der Premierminister nicht verraten.

Nach südkoreanischen Erfolgen wie Stellar Blade, Lies of P oder PUBG ist Crimson Desert ein neuer Meilenstein. Kein Spiel aus dem Land verkaufte sich in den ersten 26 Tagen nach Release derart schnell. Einige aus der Community haben inzwischen das Endgame erreicht und finden deutlich mehr Kritikpunkte: Erste Stimmen aus dem Endgame von Crimson Desert geben Kritikern recht, sehen jetzt die Probleme

