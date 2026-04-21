Erste Stimmen aus dem Endgame von Crimson Desert geben Kritikern recht, sehen jetzt die Probleme

Der Release von Crimson Desert am 19. März 2026 ist inzwischen über einen Monat her. Für die Fans ein guter Moment, um nochmal ein Fazit zum Spiel zu geben, und dabei gibt es viel Kritik.

Wie steht es um Crimson Desert? Crimson Desert ist auch noch einen Monat nach Release bei den Spielern beliebt. Gerade am Sonntag, dem 19. April, logten sich laut SteamDB noch über 155.000 Spieler zeitgleich ein. Die ersten 3,6 % der Spieler sind mit der Story durch und äußern jetzt auch Kritik.

Achtung: Dieser Artikel enthält kleine Spoiler zum Endboss von Crimson Desert.

Auch im Endgame gut:

Video starten Hier findet ihr das legendäre Pferd „Rokade“ in Crimson Desert Autoplay

Kritik am Endgame und seinen Systemen

Was stört die Spieler? In einem Reddit-Thread diskutieren die Spieler derzeit stark über die Stärken und Schwächen von Crimson Desert. Darin äußert der Beitragsteller einige Thesen. So seien die letzten Kapitel von Crimson Desert nicht gut und würden sich “gerusht” anfühlen.

Gleichzeitig hätte der epische letzte Bosskampf große Probleme. So würde das Drachenfliegen und zum Boss gelangen durch Bugs nicht gut funktionieren und den Spielspaß und Flow des Kampfes rauben. Ähnlich geht es beim Start des Kampfes, wo man den Endboss zunächst finden muss, statt den epischen Sturm auf die Festung als Auftakt zu nutzen.

Er spricht im Beitrag aber auch über die vielen Systeme von Crimson Desert. So sei zum Beispiel das Camp laut ihm eher auf Quantität statt auf Qualität aufgebaut. Bugs würden manche Features blockieren und es würde an Tiefe fehlen.

Für ihn waren die Bosskämpfe ebenfalls eher langweilig. Die würden meist den gleichen Angriffsmustern folgen und sich von der Taktik nicht sehr unterscheiden. Andersherum geht es bei den Rätseln, die man teilweise in Millimeterarbeit lösen muss.

Wie sieht die Community das? Die Community diskutiert die Erfahrung des Spielers. Der Beitrag hat etwa so viele Upvotes wie Kommentare auf Reddit. Dabei gehen die Meinungen stark auseinander, viele seiner Punkte finden jedoch Anklang:

martygod12: „Genau meine Gedanken. CD ist insgesamt ein gutes Spiel, aber es ist extrem inkonsistent. Es gibt wahrscheinlich kein Spiel, das ich in den letzten 5, vielleicht sogar 10 Jahren gespielt habe, bei dem ich ständig völlig erstaunt war, wie großartig etwas in einem Spiel gemacht sein kann, nur um dann gleichzeitig fassungslos den Kopf darüber zu schütteln, wie schlecht etwas gemacht sein kann.“

Nwah2112: „Die Präzision der Rätsel wird nicht oft genug angesprochen. Ich musste eine Reihe von ziemlich einfachen Rätseln nachschlagen, nur um zu bestätigen, dass ich das Richtige tue, weil ich davon ausgegangen war, dass ich alles richtig gedreht hatte oder was auch immer.“

trevvert: „Das Veredelungssystem ist auch völlig verrückt. Warum SO VIELE Materialien? Warum wird nicht aus dem Lagerbestand gezogen? Und das Sortieren im Veredelungsmenü macht viele Dinge sehr schwierig; es könnte einige Kategorie-Tabs gebrauchen sowie eine Möglichkeit, mehrere Stufen gleichzeitig zu veredeln (besonders beim Kombinieren gleicher Ausrüstung)“

Catch11: „Es wird stark von der Grafik und dem Kampf getragen, aber ich genieße es in vollen Zügen“

BiggieAl93: „Für ein Spiel, das so viele Bosse hat, ist es wirklich enttäuschend, dass jeder Boss einfach nur ein teleportierender, Angriffe spammender Clusterfuck ist.“

Es gibt allerdings auch viel Kritik von Fans die Crimson Desert und die hier kritisierten Features loben. Der allgemeine Tenor verweist aber darauf, dass die Kritiker mit ihren Beurteilungen des Spiels richtig lagen und Crimson Desert klare Probleme habe, die es zu beheben gelte.

Crimson Desert verwandelt sich für viele Spieler immer mehr zu einem zweiten Skyrim, weil man einfach so viele verschiedene Dinge tun kann. Wer es am liebsten ruhig angeht, für den könnte diese Quest Stress bedeuten: Crimson Desert raubt euch 40 Minuten Lebenszeit, doch die Belohnung ist ein Witz