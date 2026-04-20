Crimson Desert raubt euch 40 Minuten Lebenszeit, doch die Belohnung ist ein Witz

In Crimson Desert gibt es so einige eher nervige Missionen. Sei es ein jammerndes Kopfgeldziel zu transportieren, einen viel zu starken Boss zu bekämpfen oder mit Yann einen Ausritt zu unternehmen. Ein Spieler hat nun aber eine noch viel nervigere Quest gefunden.

Was ist das für eine Quest? In Crimson Desert liegen Abyss-Würfel überall auf der Welt verteilt. Sie geben euch jeweils Herausforderungen, die ihr erledigen könnt, um diese Würfel zu Skillpunkten zu verwandeln.

Eine dieser Herausforderungen ist dabei besonders anstrengend. So müsst ihr für die Challenge “Harmonische Hufe IV” vom Sunset Valley nach Varnia reiten. Sunset Valley ist der Name des Dorfes ganz im Südwesten von Pywel während sich Varnia ganz im Nordosten befindet. Die Orte liegen also maximal weit auseinander.

Für die Herausforderung muss der Ausritt innerhalb von 40 Minuten abgeschlossen sein, doch es kommt noch nerviger.

Für den Ritt solltet ihr Rokade mitnehmen:

Video starten Hier findet ihr das legendäre Pferd „Rokade“ in Crimson Desert Autoplay

Ein Fehler und ihr müsst nochmal

Welche Regeln gibt es noch? Weil 40 Minuten lang durch ganz Crimson Desert zu reiten nicht schon zeitaufwendig genug ist, gibt es noch eine Regel, welche die Herausforderung noch schwieriger macht. Ihr dürft während der kompletten Zeit nicht vom Pferd steigen.

Tut ihr es doch, zum Beispiel weil ein Feind euch attackiert und euch zu Boden bringt, müsst ihr nochmal den ganzen Weg von vorne reiten – auch wenn ihr gerade schon in der Crimson Desert seid.

Wie schaut die Belohnung aus? Als Belohnung für die Herausforderung geben die Entwickler euch einen Skillpunkt und einen Skill-Zurücksetzungspunkt. Keine große Belohnung, wenn man davon ausgeht, dass man etwa 40 Minuten lang im Vollsprint ohne Fehler durch ganz Pywel dafür reiten muss.

Wie reagiert die Community auf die Herausforderung? Einige der Spieler haben die Herausforderung bereits hinter sich gebracht und teilen ihre Erfahrungen auf Reddit mit. Dort schreiben sie:

ThatGuyNamedKal: „Ich habe es in etwa 30 Minuten geschafft. Habe 2 Versuche gebraucht, weil ich bei meinem ersten Versuch auf halbem Weg vom Pferd geschossen wurde […]“

That_Guest_8772: „Kämpft stattdessen 40 Min. gegen Mobs für 2x Artefakte“

Right_Carpenter_4622: „Ich musste gerade ein Kopfgeld über 2400 Meter zurückbringen und er hat die ganze Zeit über Honig geschwafelt und nach seiner Mutter gefragt.“

Xiromat: „Ich habe das gestern gemacht. Wenn du eines der legendären Pferde mit einem hohen Bindungslevel hast, kommst du locker in 20 Min. dahin. Ein Standardpferd wird wahrscheinlich etwas langsamer sein, aber du brauchst definitiv nicht die vollen 40 Min.“

Wer ein gutes Mount hat, spart sich also etwas Lebenszeit, falls man die Quest für die minimale Belohnung überhaupt erledigen möchte. Falls ihr noch kein gutes Pferd habt, solltet ihr euch gleich Rokade sichern. Das legendäre Pferd bringt euch richtig schnell durch Pywel: Crimson Desert: Legendäres Mount – So holt ihr euch früh Rokade und reitet auf Black Beauty