Crimson Desert: Legendäres Mount – So holt ihr euch früh Rokade und reitet auf Black Beauty

In Crimson Desert gibt es legendäre Mounts, die viel besser sind als ihre normalen Pendants. MeinMMO verrät euch, wo ihr ein Pferd im Stil von Black Beauty zähmen könnt.

Lohnen sich legendäre Mounts? Die legendären Reittiere sehen nicht nur besonders hübsch aus, sie besitzen auch bessere Basiswerte als ihre normalen Pendants und können mehr Fähigkeiten erlernen. Zudem können sie bestimmte Skills wie den Doppelsprung früher erlernen.

Welches legendäre Mount kann ich mir früh besorgen? Im Südosten von Hernand, in der Nähe der „Steel Mountains“, liegt ein kleiner See. Dort grast das legendäre Pferd Rokade, das mit seinem schwarzen Fell an den Klassiker „Black Beauty“ erinnert.

Einen Schnellreisepunkt findet ihr südlich des Sees. Nähert euch aber am besten von Norden. Dort ist ein Berghang, von dem aus ihr auf den See runterschauen könnt. So habt ihr den Überblick darüber, wo Rokade genau gespawnt ist und wohin er sich bewegt, während ihr auf das Tier zugleitet.

Da unten steht Rokade. Hier findet ihr Rokade.

Speichert vor dem Sprung kurz ab, falls der Zähmen-Vorgang scheitern sollte. Dann könnt ihr es sofort erneut probieren. Beim Zähmen müsst ihr immer entgegen der Blickrichtung des Pferds steuern. Das ist besonders einfach mit dem Controller: Richtet den linken Analogstick einfach stets in die Richtung aus, in der sich der Pferdehintern befindet.

Wenn der Fortschrittsbalken des Zähmens voll ist, beruhigt sich Rokade sofort und ihr könnt das Pferd für eure Sammlung registrieren.

Viele Tipps zum Start in Crimson Desert findet ihr auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO – schaut vorbei!

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Werte und Fähigkeiten – Das bringt euch Rokade

Was sind die Startwerte von Rokade?

Gesundheit: 600

Ausdauer: 240

Angriff: 15

Verteidigung: 65

Bewegungsgeschwindigkeit: 3

Beschleunigung: 2

Drehkraft: 3

Sprungkraft: 3

Inventar: 0

Die Startwerte von Rokade.

Welche Fähigkeiten hat Rokade? Die folgenden Skills schaltet euer legendäres Pferd im Laufe eurer Reisen frei:

Fähigkeiten auf Level 2

Rasen: Schneller Sprint

Wirbelhieb: Wenn das Tier mit einem Rosskopf ausgerüstet ist, kann es Gegner im Sprint anstürmen

Doppelt Springen: Springt in der Luft ein weiteres Mal

Fähigkeiten auf Level 3

Rutschen: Kann im Sprint rutschen

Schnellstart: Startet mit einem Schnellstart

Rückwärtstritt: Tritt einen Feind, der hinter dem Pferd steht

Fähigkeiten auf Level 4

Spurten: Ein noch schnellerer Sprint

Fähigkeiten auf Level 5

Seitwärtsbewegung: Kann sich seitwärts bewegen

Wasser-Sprint: Läuft kurz im Sprint über Wasser

Sofortige Beschleunigung: Kann beim Driften rasant beschleunigen

Schwimmen III: Kann sich im Wasser schneller bewegen

Wie euer Starttier levelt ihr auch Rokade, indem ihr auf dem Pferd durch die Welt reitet. Wir wünschen euch viel Spaß mit eurem neuen Mount! Habt ihr noch ein anderes legendäres Tier gefunden? Verratet es in den Kommentaren! Wenn ihr weitere Tipps und Tricks sucht, schaut in unserer Guide-Übersicht zu Crimson Desert vorbei!