Crimson Desert: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht

Hier findet ihr alle Guides zum Action-Adventure Crimson Desert von MeinMMO in der Übersicht. Ob Anleitungen, Tipps für Einsteiger, Builds oder Listen – hier werdet ihr fündig.
In diesem Artikel findet ihr all unsere Guides, Listen und Infos, die wir zu ARC Raiders bei MeinMMO haben, in einer kompakten Übersicht. Solltet ihr also etwas Bestimmtes suchen, seid ihr hier an der richtigen Adresse.
Wir aktualisieren diesen Artikel fortlaufend, wenn neue Guides und Beiträge bei uns erscheinen. Schaut also immer mal wieder vorbei, wenn ihr etwas sucht.
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Unsere Beiträge findet ihr in folgenden Kategorien:
- Allgemeine Infos & Tipps
- Alles zu Quests, Rätseln und der Open World
- Alles zu Charakteren, Builds und Fähigkeiten
- Alles zu Mounts, Items und Features
Crimson Desert: Allgemeine Infos, Inhalte & Tipps
- Release, Koop, Inhalt und mehr – Alles Wichtige in der Übersicht
- Alles Wichtige, das ihr vor dem Kauf wissen müsst
- Alles Wichtige in 3 Minuten
- Game Pass – Ist das Spiel im Abo enthalten?
- Koop, Multiplayer und Crossplay – Das müsst ihr wissen
- Spielzeit – So viel Zeit solltet ihr haben
- Mods – Kann man welche installieren?
- Twitch Drops – Welche es gibt und wie ihr sie bekommt
- Kampfsystem im Detail: So steuern sich Wrestling-Moves und Schwertangriffe
- Schützt sich Crimson Desert auf Steam mit Denuvo? Das ist bekannt
- Roadmap – Alle bekannten Termine bis zum Release und darüber hinaus
- Systemanforderungen für PC, PS5, Xbox und Handheld
- 6 Gründe, warum ihr euch auf Crimson Desert freuen könnt
- Kein Cash-Shop, keine Mikrotransaktionen
- Kann man Crimson Desert offline spielen?
- Crimson Desert wollte erst ein MMORPG sein, dann nicht – Wie viel MMO steckt heute noch drin?
- Einsteiger-Guide – 30 Tipps, die ich gerne vor dem Start gewusst hätte
Crimson Desert: Alles zu Quests, Rätseln und der Open World
- Umfang und Welt – wie groß ist der Kontinent Pywel? Sogar Red Dead Redemption 2 muss sich geschlagen geben
- Schnell Geld verdienen – So geht euch das Geld nie aus
- Teleporter beim Lager freischalten – So geht’s
- Abyss im Ungleichgewicht – So löst ihr das Sphären-Rätsel
- Wiedersehen – So löst ihr das Rätsel in der Uralten Ruine
Crimson Desert: Alles zu Charakteren, Builds und Fähigkeiten
- Die 3 spielbaren Charaktere und ihre Klasse – ihr könnt sogar als Trio kämpfen
- Schnell stärker werden – Das könnt ihr tun, wenn ihr an Bossen scheitert
- Die besten Talente und Fähigkeiten für den Start
Crimson Desert: Alles zu Mounts, Items und Features
- 12 Features aus Crimson Desert, die ihr wahrscheinlich übersehen habt
- Haustiere – So zähmt ihr euch Loot-Helfer
- Helm ausblenden und Transmog – Was ist möglich?
- Aussehen und Ausrüstung anpassen und färben – So individualisiert ihr eure Charaktere
Crimson Desert ist ein enorm großes Spiel mit vielen Features und Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. Dabei fällt vor allem die lebendige Open World positiv auf. Doch es gibt auch Dinge, die bei uns nicht so gut ankamen. Wie MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz das Spiel erlebt hat, lest ihr in seinem Artikel: Unser MMORPG-Experte ist nach über 60 Stunden in Crimson Desert überwältigt vom Best of aus 12 Jahren Open-World-Games
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