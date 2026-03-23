Crimson Desert: Früh Goldbarren finden – So habt ihr mit 500 Silber erstmal ausgesorgt

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3 Min. Alexander Mehrwald 0 Kommentare Lesezeichen
Crimson Desert: Früh Goldbarren finden – So habt ihr mit 500 Silber erstmal ausgesorgt

Gerade zu Beginn wollen sich viele Spieler in Crimson Desert keine Sorgen um das nötige Kleingeld machen. Wir zeigen euch, wo ihr schon früh einen Goldbarren findet und euch damit erstmal keine Gedanken mehr darum machen müsst.

Was bringt ein Goldbarren? Findet ihr Goldbarren in Crimson Desert, könnt ihr sie zu einer Bank bringen und in 500 Silber umtauschen lassen. Damit könnt ihr euch vor allem anfangs so ziemlich alles leisten, was ihr braucht – sei es Ausrüstung, Essen, Ressourcen oder Reittiere. Es lohnt sich, nach ihnen Ausschau zu halten.

Wir zeigen euch deshalb ein Versteck, in dem ihr schon früh im Spiel einen Goldbarren finden könnt und euch für die nächsten Stunden keine Sorgen um einen leeren Geldbeutel machen müsst.

Gibt es Voraussetzungen? Ja, da ihr, ohne Diebstahl zu begehen, nicht an den Barren kommen werdet, braucht ihr eine Maske, die euch kriminelle Handlungen ermöglicht. Die bekommt ihr entweder als Loot von Banditen oder bei einer der ersten Kopfgeldquests vom Anschlagbrett. Habt ihr sie, könnt ihr euch auf die Suche machen.

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Goldbarren-Versteck im Löwenmähnen-Anwesen

Glücklicherweise könnt ihr schon kurz nach dem Tutorial im Nordwesten der Stadt Hernand einen Goldbarren finden, und zwar im Löwenmähnen-Anwesen. Ihr findet es hier:

Crimson Desert Löwenmähne Anwesen
Hier findet ihr das Löwenmähne-Anwesen.

Wie kommt man in das Anwesen? Versucht ihr, auf „normalem“ Wege reinzukommen, werden die Wachen euch abhalten. Am einfachsten gelangt ihr also hinein, wenn ihr auf die östliche Seite des Anwesens geht und dort ein Fenster öffnet. Klettert hindurch und drinnen wird sich niemand mehr fragen, was ihr da eigentlich zu suchen habt. Ihr könnt euch also in aller Ruhe umsehen.

Wo findet man den Barren? Geht dann ins Erdgeschoss ins Foyer und haltet euch rechts, wenn ihr von der Haustür in den Raum schaut. Dann solltet ihr den Kamin schnell finden. So sieht er aus:

Crimson Desert Goldbarren Versteck
Im Kamin findet ihr den Goldbarren.

Legt dann über das Menü eure Maske an und wählt „Stehlen“ aus. Achtet darauf, nachdem ihr gestohlen habt, die Alarmaura abzuwarten, damit ihr nicht noch zusätzlich ein Kopfgeld riskiert. Schon habt ihr den Goldbarren eingesackt. Ihr könntet ihn natürlich einfach verkaufen, doch das gibt euch nur einen Bruchteil von dem, was der Barren eigentlich wert ist.

Goldbarren gegen Silber umtauschen

Um den Barren also möglichst effizient in nutzbares Kleingeld umzutauschen, solltet ihr zu einer Bank gehen. Praktischerweise gibt es eine ganz in der Nähe, und zwar hier südöstlich vom Anwesen:

Crimson Desert Hernand Bank Location
Hier findet ihr die Bank.
Crimson Desert Bank
Für euren Barren könnt ihr 500 Silber bekommen.

Dort könnt ihr dann ganz einfach in 500 Silbermünzen umtauschen. Alternativ könnt ihr auch für 100 Silber, solltet ihr zu diesem Zeitpunkt bereits so viel besitzen, eine Tresorlizenz kaufen und euren Barren dort einlagern. Er wird dann angelegt, sodass ihr regelmäßig Erträge abholen könnt.

Zu Beginn lohnt es sich aber, zunächst mit dem Silber ins Land zu ziehen.

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Wollt ihr schon für die spätere Zeit vorsorgen oder wisst genau, dass 500 Silber bei euch nicht lange reichen werden, gibt es einige Wege, wie ihr quasi nebenbei regelmäßig Einkommen verzeichnen könnt. Hier sind also ein paar Tipps, wie ihr schnell an Geld kommen könnt, wenn es mal knapp wird: Crimson Desert: Schnell Geld verdienen – So geht euch das Silber nie aus

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