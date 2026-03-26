Crimson Desert Tier List: Alle Waffen im Ranking

In Crimson Desert greifen Kliff, Damiane und Oongka auf elf Waffen-Typen zu. Dazu kommt der waffenlose Kampf. In unserer Tier List verraten wir euch, wie stark die verschiedenen Optionen sind.

Wie unterscheiden sich die Waffen-Typen in Crimson Desert? Für einen starken Build ist es in Crimson Desert am wichtigsten, die richtige Abyss-Ausrüstung in die passende Ausrüstung zu packen. Viele grundlegende Infos dazu findet ihr in diesem Guide: Einen starken Build für Crimson Desert bauen – Mit unseren Tipps dominiert ihr Gegnerhorden und Bosse

Ein Faktor für die Wahl der Waffe ist dabei sicherlich die Zahl der möglichen Sockelplätze für Abyss-Ausrüstung. Doch welchen Prügel wählen, wenn zwei Optionen dieselbe Zahl an Abyss-Kugeln aufnehmen können? Dann entscheiden Faktoren wie der Grundschaden, die Reichweite, Angriffsgeschwindigkeit oder die Fähigkeit einer Waffe, starke Gegner zu brechen.

Viele Tipps zum Start in Crimson Desert findet ihr auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO – schaut vorbei!

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Im Folgenden Ranking verraten wir euch, wie die verschiedenen Waffen-Typen aus Crimson Desert abschneiden. Wir kategorisieren die Gattungen dabei in die folgenden Tier-Stufen:

S-Tier: Die beste Wahl für jede Situation, kaum Schwächen

A-Tier: Starke Alternative zum S-Tier, aber mehr Schwächen

B-Tier: Tolle Option für bestimmte Situationen

C-Tier: In allen Situationen schwächer als die Alternativen und daher keine Empfehlung wert

Tier List der Waffen in Crimson Desert

Beachtet, dass alle 3 spielbaren Charaktere zwei Einhandwaffen für Beidhändigkeit kombinieren können. Dadurch haben sie zwar keinen schützenden Schild in der Hand, dafür können sie so noch mehr Angriffe aneinandereihen.

Besonderer Fall: Waffenloser Kampf

Tier-Stufe Waffen-Typ Stärken Schwächen Fazit S Großschwert – Gute Reichweite

– Hoher Schaden, durchbricht Bosse verlässlich

– Für eine Zweihandwaffe vergleichsweise schnell

– Stark gegen einzelne Gegner und Feindgruppen – Timing ist wichtig, um die eigenen Kombos optimal rauszubekommen Die beste Waffe für jede Situation S Pistole – Lässt sich gut im Kampf einstreuen

– Nützlicher Ausweicheffekt

– Stark auf kurzer und mittlerer Distanz

– Gute Kontrolle – Nicht so stark wie der Bogen auf große Distanz

– Bei Gruppen von Gegnern ist die Handkanone besser

– Hoher Munitionsbedarf Die beste Fernkampf-Option bei kurzer und mittlerer Distanz S Bogen – Tödliche Angriffe aus dem sicheren Hinterhalt

– Leise Angriffe für Stealth-Aktionen

– Hohe Vielseitigkeit durch unterschiedliche Geschoss-Arten

– In chaotischen Massenschlachten kann man aus der sicheren Distanz agieren – Eher schwach, wenn einem Gegner bereits auf den Füßen stehen

– Bei Gruppen von Gegnern ist die Handkanone besser

– Benötigt Munition Die beste Fernkampf-Option bei großer Distanz A Schwert – Einfach zu lernen

– Solide Wahl für offensive und defensive Builds

– Mehr Schaden als der Rapier

– Geringe Reichweite

– Durchbricht die Haltung von starken Gegnern nicht so verlässlich wie andere Waffen-Typen

Gute Allround-Option für Einsteiger A Speer

– Extrem schnell

– Hohe Reichweite

– Viele Angriffe in kurzer Zeit

– Gute Gegnerkontrolle – Schwach bei großen Gegnergruppen

– Keine großen Schadensspitzen pro Schlag, durchbricht die Haltung von Bossen daher nicht so effektiv

– In engen Räumen schwierig zu nutzen Starke Alternative zum Großschwert, wenn ihr schnelle Attacken bevorzugt A Rapier – Extrem schnell

– Viele Angriffe in kurzer Zeit

– Eingebauter Riposte-Effekt

– Effektiv nur bei langen Kombos

– Durchbricht die Haltung von starken Gegnern nicht so verlässlich wie andere Waffen-Typen

Eine starke Option, wenn ihr auf lange Kombos aus seid und durch eure vielen Angriffe bestimmte Effekte auslösen möchtet A Handkanone – Stark gegen Gegnergruppen

– Hoher Schaden

– Langsame Angriffsgeschwindigkeit

– Hohe Nachladezeit

– Ineffizient bei einzelnen Gegnern

Die beste Fernkampfwaffe für Kämpfe gegen viele Gegner B Streitaxt – Hoher Einzelzielschaden, durchbricht bei Treffern die Haltung von Bossen verlässlich

– Starke Kombos für Flächen-Angriffe

– Langsamer als Zweihandschwerter

– Während der trägen Animationen ist man anfällig für Gegenangriffe

Mehr Schaden als Zweihandschwerter, aber dafür noch langsamer und damit schlechter geeignet für Einsteiger. B Großhammer – Hohe Kontrolle von einzelnen und vielen Gegnern

– Verschafft in Notsituation etwas Luft – Noch langsamer als Äxte, aber weniger Schaden

– Gegen sehr agile Ziele fast unbrauchbar

Der Schaden eines Hammers ist zu gering, um als Hauptwaffe zu fungieren, als Ergänzung zu anderen Waffen-Typen eignet er sich aber, etwa wenn Kontrolle gefragt ist. B Muskete – Höherer Schaden als der Bogen auf ein Ziel

– Hohe Reichweite

– Zu langsame Nachladezeit für viele Situationen

Musketen sind gut für einen Erstschlag aus der Distanz oder wenn sich Gegner nicht um euch kümmern (Massenschlachten). C Streitkolben – Kann starke Gegner verlässlich brechen

– Ist in allen anderen Kategorien schwächer als Schwerter, Äxte oder Hammer

Streitkolben sind aktuell keine gute Wahl.

Es wirkt vielleicht wie ein Meme, doch ist der waffenlose Kampf tatsächlich eine starke Option für Kliff. Zum Ersten könnt ihr mit euren Würfen Gegner aus dem Takt bringen, die sich hinter einem großen Schild verstecken. Das ist oft viel einfacher, als sie mit mehreren mächtigen Schwüngen einer Zweihandwaffe zu durchbrechen.

Angriffe mit Händen und Füßen ignorieren zudem physische Barrieren, und es gibt mehrere Manöver, mit denen man Gegner kontrollieren und so das Kampfareal dominieren kann – etwa das Werfen eines Feindes gegen einen anderen oder die Geiselnahme eines Widersachers, wodurch alle anderen innehalten.

Mit dem Kraftschlag kann man sogar Bosse verlässlich aus dem Takt bringen und so starke Waffenkombos einleiten. Kurzum: Es lohnt sich, waffenlose Talente zu lernen und die Manöver mit Kliff im Kampf auszuprobieren. Wie sind eure Erfahrungen damit bisher? Welche Waffe benutzt ihr am liebsten? Verratet es in den Kommentaren! Um eine ganz besondere Waffe geht es hier: Spieler aus Crimson Desert verwandelt Bienenstock in Waffe, vernichtet Bosse mit einem Schlag