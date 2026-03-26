Spieler aus Crimson Desert verwandelt Bienenstock in Waffe, vernichtet Bosse mit einem Schlag

Crimson Desert belohnt eure Kreativität. Ein Spieler hat beispielsweise eine auf den ersten Blick schwache Waffe ausprobiert und mit ihr Bosse mit nur einem Schlag besiegt.

Was ist das für eine Waffe? Die Bienenstock-Keule könnt ihr als Nebenprodukt erhalten, wenn ihr Bienenstöcke von Bäumen schießt, weil ihr beispielsweise scharf auf Bienenwaben und Honig seid. Auf den ersten Blick wirkt die Einhandwaffe wenig spektakulär, mit ihren 18 Angriff.

Die Stärke der Keule ist jedoch ein Effekt, über den man mehr erfährt, wenn man die Waffe untersucht: „Ein Knüppel, auf dessen Spitze ein Bienenstock steckt. Die Bienen schlafen darin – schlägst du einen Gegner, erwachen sie und schwärmen aus. Jeder erfolgreiche Treffer weckt schlafende Bienen, die dann ein zufälliges Ziel angreifen.“

Viele Tipps zum Start in Crimson Desert findet ihr auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO – schaut vorbei!

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Lehnt euch zurück, die Bienen regeln

Wie stark ist dieser Effekt? Das zeigt DPJ in seinem Video auf YouTube. Dort legt er sich mit seinem noch schwachen Kliff mit dem schwer gepanzerten Boss beim Steinbruch Karin im Norden von Hernand-Stadt an.

Tatsächlich schlägt DPJ mit der Bienenstock-Keule nur einmal zu. Der Schaden am Boss ist gering. Dann schwirren jedoch die Bienen aus dem Stock und piesacken den Fiesling immer wieder, wodurch dieser immer mehr Leben verliert und wenige Sekunden später besiegt am Boden liegt. DPJ sorgte derweil einfach nur dafür, dass Kliff keine Treffer einsteckt.

So sehen die Bienenstöcke aus. Die Bienenstock-Keule. Beim X könnt ihr die Bienenstock-Keulen farmen.

Die Waffe hat aber leider auch einen Nachteil. Sie besitzt eine Haltbarkeit von 30 und lässt sich nicht reparieren. Wer diesen Trick immer wieder einsetzen will, muss sich also mehrere Bienenstock-Keulen farmen.

Wo kann ich Bienenstock-Keulen farmen? DPJ empfiehlt in seinem Video einen Farmplatz im Norden von Hernand-Stadt. Wir haben den ausprobiert und hatten tatsächlich nach wenigen Minuten die Waffe im Inventar liegen.

Ihr findet den Farmplatz bei den „Three Saints’ Falls“. Der nächste Schnellreise-Teleport liegt gleich westlich vom Steinbruch Karin. In der Nähe des Flusses findet ihr eine Reihe aus Bäumen, in deren Wipfeln ihr Bienenstöcke finden könnt.

Wenn ihr einen Bienenstock seht, zerstört diesen mit eurer Fernkampfwaffe. So fallen dann Honig, Waben und – mit etwas Glück – auch Bienenstock-Keulen auf den Boden. Sobald alle Bäume gecheckt sind, teleportiert ihr euch wieder zum Schnellreisepunkt und setzt so die Bienenstöcke zurück. Jetzt könnt ihr erneut eine Runde drehen.

Was nicht effizient ist: Die Bäume mit euren offensiven Skills zu zerlegen. So landen zwar auch die Inhalte der Bienenstöcke auf dem Boden, doch tauchen die Bäume fürs Erste nicht wieder auf, wenn ihr über den Schnellreisepunkt den Respawn erzwingen möchtet. Um eine andere tolle Waffe geht es hier: Crimson Desert: Mächtige Waffe gleich zum Start – dieses Katana haben viele von euch bestimmt übersehen