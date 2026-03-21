Crimson Desert: Bock auf ein starkes Katana? In der ersten Stadt wartet ein Hwando auf euch!

Bereits in der ersten Stadt von Crimson Desert könnt ihr ein starkes Katana erhalten. MeinMMO verrät euch, wo ihr das Hwando-Zweihandschwert findet.

Was taugt das Katana? Das Hwando ist ein starkes Langschwert, das euch bereits in der ersten Stufe 19 Angriff (etwas Bonus-Angriff liefert eine gesockelte Abyss-Ausrüstung) und etwas Kritische Trefferchance gewährt. Maximal ausgebaut sind sogar 44 Angriff drin.

Dazu kommt ein spannender Effekt einer weiteren Abyss-Ausrüstung: Die Waffe stellt bei Angriffen etwas Ausdauer wieder her. Da das Katana noch zwei leere Slots besitzt, könnt ihr insgesamt sogar 5 Abyss-Ausrüstungseffekte in die Klinge packen.

Viele Tipps zum Start in Crimson Desert findet ihr auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO – schaut vorbei!

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Wo finde ich das Katana? Im Nordwesten von Hernand ist das Löwenmähnen-Anwesen. Ihr betretet jedoch nicht das Hauptgebäude, sondern das kleinere Nebenhaus mit dem blauen Dach. Da die Türen durch Wachen geschützt sind, nähert ihr euch von der Seite und betretet den ersten Stock durch ein Fenster.

Durch das Holzfenster kommt ihr rein. Das rote Kreuz markiert das Anwesen.

Achtung: Eine Wache mit Speer schlendert um das Anwesen herum und könnte euch bei der Klettereinlage beobachten.

Sobald ihr das Holzfenster geöffnet und das Haus betreten habt, geht durch die Tür gleich rechts – ihr benötigt für diese einen Schlüssel. In dem Raum findet ihr eine glitzernde Truhe, aus der ihr das Hwando und eine Verbesserte Kraftfaust-Kräuterpastille holt.

In dieser Truhe liegt das Katana.

Ein kleines Rätsel, wie bei anderen versteckten Items der Stadt, müsst ihr also nicht lösen. Viel Spaß mit eurer neuen Waffe! Crimson Desert steckt voller Geheimnisse und Belohnungen dieser Art. Welche tollen Items habt ihr in Hernand oder anderen Regionen der Spielwelt noch gefunden? Verratet es in den Kommentaren! Wenn ihr weitere Tipps und Tricks sucht, schaut in unserer Guide-Übersicht zu Crimson Desert vorbei!